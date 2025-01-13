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新聞評論／操弄兩岸對立…觀光產業成「觀光慘業」 綠色執政的人禍

轉載至聯合報社論
台灣春節連假旅宿業訂房率平均不到3成6，低於去年的4成，旅遊標竿的花蓮、屏東都是重災區；圖為即將亮相的花蓮「太平洋燈會」。(圖／花蓮縣府觀光處提供)
台灣春節連假旅宿業訂房率平均不到3成6，低於去年的4成，旅遊標竿的花蓮、屏東都是重災區；圖為即將亮相的花蓮「太平洋燈會」。(圖／花蓮縣府觀光處提供)

今年春節連續假期，台灣旅宿訂房率平均不到3成6，低於去年的4成，旅遊標竿的花蓮、屏東都是重災區。再看去年觀光逆差超過台幣7000億元(約211.4億美元)，去年下半年起旅宿業陸續傳出歇業消息；新冠疫情已過，觀光產業還是「觀光慘業」。面對此一窘境，交通部觀光署卻把責任推給「房價太貴」，顯然避重就輕。

2008年開放陸客來台觀光後，觀光業曾經歷11年榮景。新冠疫情前的2019年，國際旅客來台已近1200萬人，蔡英文政府還曾喊出「2030年觀光產值上兆」口號。不過，在禁止陸客來台、疫情解封後境外旅客來台人數未回疫前水準，以及台人出國旅遊意願高於國旅等多重因素影響下，觀光業每況愈下。

去年初蔡政府將全年境外旅客目標訂在1000萬人，到年底卻只定格在750萬人左右，遠不及預期。去年5月賴政府剛上任時，也把「觀光產值上兆」目標提前到2028年實現；到年底卻悄悄把時間「回復」到蔡政府所提的2030年，已在賴總統此任任期結束之後，明顯就是不想面對政策跳票結果。對於觀光業困境，可說束手無策。

雖說觀光大幅衰退不是單一因素造成，但真要救觀光，並非毫無辦法。儘管兩岸情勢依然緊張，且台灣民眾組團赴大陸旅遊，或大陸民眾赴台旅遊禁令仍在，但自前年底起就可嗅到兩岸觀光鬆綁味道。2023年11月，交通部宣布將對團客赴陸解禁。去年4月，陸方對赴陸交流的國民黨人士表示，將陸續開放福建居民到金馬旅遊。去年12月，來台參加雙城論壇的上海市副市長華源公開承諾，將積極推動上海居民赴台團隊遊，為此業者均高度期待。

如果這些宣示能一一落實，不僅可解觀光業燃眉之急，甚至可能重回觀光榮景。但在政治力干擾下，這些兩岸觀光交流機會之窗，都未能打開僵局。去年春節前交通部政策急轉彎，重頒禁團令。而「福建居民到金馬旅遊」和「上海居民赴台團隊遊」，則被綠營支持者指控是統戰，甚至再度傳出「憂心陸客影響台灣旅遊品質」聲音。

賴政府的態度更是曖昧不明，不但質疑對岸「誰作主」，對「上海居民赴台團隊遊」也採三手策略。交通部說「歡迎陸客來台，對禁團令滾動檢討」；陸委會則提「三不原則」，要求不出於政治目的、不附加條件、不隨時為脅迫叫停；賴總統新年談話更指定兩岸開放觀光，「先由台灣的台旅會、中國的海旅會」進行小兩會談判。要對岸不設前提，但設定最多前提的恰是民進黨政府。

觀光業死活，民進黨政府從未看在眼裡；其心中所繫、手中所做，始終是如何利用兩岸觀光議題操弄對立，獲取政治利益。如果能把兩岸政治對立和觀光交流脫鉤處理，以疫前2019年陸客近300萬人計，豈會有去年千萬國際旅客只達標3/4、觀光逆差超過台幣7000億、春節訂房率創新低、旅宿業頻傳歇業慘劇？

從產業發展角度看，作為第三級產業主力之一，觀光業如果崩潰，從二級產業轉型到三級產業就只是空談；從國家安全戰略角度看，自開放民眾赴大陸探親政策起，觀光業就扮演著兩岸關係「春江水暖鴨先知」的角色。一面宣稱希望緩和兩岸關係，一面阻攔兩岸觀光交流，政策目的與手段完全背道而馳。旅遊品質不佳或旅宿價格太高，都可能是觀光不振原因，卻無法解釋觀光業為何全面崩潰。把觀光業者生死當成政治武器，產業成「慘業」，就是民進黨執政下的人禍。

觀光 疫情 民進黨

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