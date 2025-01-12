七都預售屋價去年全漲 北市以外都寫新高 新北增36%最多

去年七都預售屋房價全面上漲，除北市外，其餘六都創下歷史新高；圖為台北市建案。（本報資料照片）

2024年七都預售屋平均房價 出爐，在去年上半年的熱潮帶動下，七都預售屋房價全面上漲，除北市外，其餘六都更創下歷史新高，其中以新北市年增幅最高，平均每坪單價達70.8萬元（台幣，下同），短短一年從5字頭跳到7字頭，年增36.5%。

591房屋交易網主任畢務潔指出，這兩年搭上大多頭，加上缺工、營建成本及通膨推波助瀾，預售屋價位沒有最高、只有更高。

據591新建案統計，2024年七都預售案平均每坪單價59.8萬元，年增10.6%，其中，台北市年增幅度最小，僅1.5%，平均每坪單價約130.9萬元。591新建案指出，主要是因為去年台北市沒有太多的超級豪宅案進場拉抬價位，都是中小宅新案較多，單價穩定緩漲。

去年北台灣漲幅更勝中南部，包括桃園及新竹都有近三成漲幅。591新建案指出，以新北來說，由於板橋、三重及永和目前預售成交均價都已上看8、9字頭，高點甚至衝破百萬，帶動房價狂飆，整體價位也首度站上7字頭。反觀中南部這波熱潮集中在外圍區塊，漲幅並沒預期中高。

展望2025年，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年不乏指標案預告上場，但價格方面模稜兩可，建案多不願意自貶身價，且對於長期房市看多，加上建築、原物料，與規劃成本偏高，價位未傳鬆動，即便不斷有建商、房產業者認為價格可能調整，迄今都無明確跡象，頂多是二線地段，或本就訴求親民路線的新案，希望以平實價格而引起買氣。

最快得觀察至第2季，一方面銀行房貸滿水位的危機是否有解，另一方面是329檔期的量體有無造成賣壓，若兩造都傳好消息，價格恐與量體一同將有報復性成長。反之，下半年要是持續籠罩在冷氣團中，就可觀察部分位置、座向、物件屬性規劃等較多瑕疵者，價格率先調整，這也是過去新北市板橋區著名降價案例的狀況。

不過，若個案的品牌、地段、話題、規劃較佳，或許客戶仍願意高價出手，房價仍有可能再走高。