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冷眼集／台輸液危機未解 食藥署協調會變頒獎禮

記者 賴昀岫
台灣多家醫院爆出輸液供貨不足，衛福部卻屢掛保證「沒缺貨」。（記者曾原信／攝影）
台灣多家醫院爆出輸液供貨不足，衛福部卻屢掛保證「沒缺貨」。（記者曾原信／攝影）

「省點用！」這句話是各醫院近期最常提醒開刀房的話，台灣輸液供貨不穩，即使衛福部屢掛保證「沒缺貨」，是物流送貨太慢，但對第一線而言，病房、手術房沒貨就是沒貨。

台灣長年以擁有全球最好的醫療自居，但醫療院所的「基礎液」卻屢爆短缺，食藥署昨天特別召開會議協調調度，最後卻成「頒獎典禮」，第一線缺貨問題始終未解。

去年5月永豐化工停工後，食藥署雖拜託國內7家製藥廠增產輸液，但這7家總產量市占不到2成，根本來不及補足缺口，當時醫院等不到輸液，自行向社區藥局求援，事件爆發後，衛福部趕緊採取專案輸入，高價採購國外輸液，才暫且度過危急，但專案進口到去年10月就已停止，停擺未滿3個月又爆缺口。

面對中小型醫院近期喊出輸液不足，衛福部從上到下都強調「沒缺貨」，是貨還沒到而已，但對醫療端而言，沒拿到手的貨就是「缺貨」，還在運輸車上的輸液，就無法立即用在患者身上，對醫院或對患者而言，當下即是「缺貨」。

食藥署昨召開會議，不具名的與會人士指出，原以為食藥署要強化調度與運輸，最後只是找人來說說話，頒發獎狀給協助增產輸液的藥廠。

藥師公會理事長黃金舜曾直言，輸液的給付若能比照專案進口的價格，每家廠商熬夜都把產品做出來。衛福部此時體恤藥界，不該是給張輕飄飄的感謝狀，而是思考給予合理的利潤，避免醫院的基礎液再次出現缺貨危機。

藥局 利潤

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