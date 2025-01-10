我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

健保總額9286億創新高 成長率5.5% 民團憂保費調漲

記者李青縈、黃婉婷／台北10日電
行政院核定今年全民健康保險總額預算，為9286億元，成長率5.5%，是歷年成長金額最高的一年。(記者林伯東／攝影)
行政院核定今年全民健康保險總額預算，為9286億元，成長率5.5%，是歷年成長金額最高的一年。(記者林伯東／攝影)

今年健保總額拍板，首度突破9000億元(台幣，以下同)，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率5.5%，連兩年達行政院核定上限，今年總金額9286億元(約282億美元)，比去年增加531億元。

去年健保總額成長率為4.7%，當時為加強護理人員待遇，補足新冠疫情後人力流失。陳真慧說，今年考量因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足及強化全人醫療照顧，推估今年底安全準備可達2.04個月，超過法定一個月以上，無需調整保費

民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，健保總額對民眾影響看似不直接，「但不要認為事不關己」。滕西華認為今年拍板內容不少項目缺乏監督，顯示衛福部對總額管理不佳，難保繳納的保費可以獲得醫療品質提升，只是提升醫療機構的點值，未來還是可能面臨健保費調漲。

行政院去年核定2025年健保總額成長率，高推估為5.5%、低推估為3.52%，去年9月健保會進行健保總額協商，西醫基層及醫院未達共識，付費者代表成長率4.604%，醫界方案5.171%，兩案併陳。衛福部昨核定總額成長率高於付費者與醫界代表提出方案。  

今年健保總額也移出公衛、保健相關項目共約111億元，改以公務預算支應。陳真慧指出，今年總額在「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」及「暫時性支付」編列81億元。為保障罕見疾病、血友病患者就醫權益，在「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」相關編列180億元。

在偏鄉醫療部分，包含山地離島地區醫療給付、西醫資源不足等共有約39億元。健保擴大在宅急症照護，針對居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照的服務共約94億元。

健保總額首破9000億元 製表／元氣中心
健保總額首破9000億元 製表／元氣中心

健保 保費 疫情

上一則

11縣市垃圾山 堆置量高達74.5萬噸 彭啟明：明年底解決

下一則

警亮證討回買春錢 貪汙遭求刑2年6月

延伸閱讀

加州健保多語言服務推廣

加州健保多語言服務推廣
趕在拜登卸任前 破紀錄2400萬人參加歐記健保

趕在拜登卸任前 破紀錄2400萬人參加歐記健保
健保、駕照、性侵調查 新州多項新法生效

健保、駕照、性侵調查 新州多項新法生效
台健保點數今年起申報設限 各大醫院恐漲掛號費、減門診

台健保點數今年起申報設限 各大醫院恐漲掛號費、減門診

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
五百元改版話題，讓舊有鈔券的價值再次浮上枱面。(記者林澔一／攝影)

快整理抽屜…老鈔票身價不凡 能發筆小財

2025-01-03 18:25

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬