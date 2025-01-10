健保總額9286億創新高 成長率5.5% 民團憂保費調漲
今年健保總額拍板，首度突破9000億元(台幣，以下同)，成長金額史上新高。衛福部社會保險司代理司長陳真慧說，今年度健保總額成長率5.5%，連兩年達行政院核定上限，今年總金額9286億元(約282億美元)，比去年增加531億元。
去年健保總額成長率為4.7%，當時為加強護理人員待遇，補足新冠疫情後人力流失。陳真慧說，今年考量因應人口老化、新醫療科技進步、確保醫療服務量能充足及強化全人醫療照顧，推估今年底安全準備可達2.04個月，超過法定一個月以上，無需調整保費。
民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，健保總額對民眾影響看似不直接，「但不要認為事不關己」。滕西華認為今年拍板內容不少項目缺乏監督，顯示衛福部對總額管理不佳，難保繳納的保費可以獲得醫療品質提升，只是提升醫療機構的點值，未來還是可能面臨健保費調漲。
行政院去年核定2025年健保總額成長率，高推估為5.5%、低推估為3.52%，去年9月健保會進行健保總額協商，西醫基層及醫院未達共識，付費者代表成長率4.604%，醫界方案5.171%，兩案併陳。衛福部昨核定總額成長率高於付費者與醫界代表提出方案。
今年健保總額也移出公衛、保健相關項目共約111億元，改以公務預算支應。陳真慧指出，今年總額在「新醫療科技」、「藥品及特材給付規定改變」及「暫時性支付」編列81億元。為保障罕見疾病、血友病患者就醫權益，在「罕見疾病、血友病藥費及罕見疾病特材」相關編列180億元。
在偏鄉醫療部分，包含山地離島地區醫療給付、西醫資源不足等共有約39億元。健保擴大在宅急症照護，針對居家醫療照護、在宅急症照護試辦計畫、助產所、精神疾病社區復健及轉銜長照的服務共約94億元。
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