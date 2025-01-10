私立技專獨招鬆綁今年開跑 不受註冊率限制 各校兄弟爬山

根據台灣現行技專招生規定，前一學年的註冊率未達八成，才可進行獨招，獨招比率依照註冊率分配，最高一成至四成五。不過受到少子化影響，教育部 決定放寬獨招辦法，私立技專獨招的比率，不受註冊率限制，最高可達三成五；若前一年註冊率未達五成者，則仍以四成五為上限，預計今年起實施。

現行技專招生分為聯招和獨招，其中甄選入學、登記分發為聯招，不過若是前一學年度日間部註冊率未達八成，學校在聯招結束後，還可辦理獨招，獨招比率依照前一學年的註冊率不同而有變化，最高可達一成至四成五不等。

教育部技職司長楊玉惠表示，礙於技職學生不斷萎縮中，許多學校反映希望鬆綁制度，讓各校自行分配招生名額在各個招生管道。

根據教育部規畫，私立技專無論前一年註冊率多少，獨招都以三成五為上限，惟前一年註冊率未達50%者，則以四成五為上限。

至於是否擔心制度鬆綁後，私立技專會有「搶人」亂象？楊玉惠說，學生在報到後、註冊前，若想反悔選擇參加其他校的獨招，那也是學生的權利，各學校應憑特色辦學、吸引學生。

技專招聯會執行長段裘慶指出，各招生管道其實有連動關係，生源並不會因為招生名額放在不同管道而有所增加，各校還是得「兄弟爬山，各自努力。」

一位科大校長表示，放寬獨招比率的限制，的確讓各校可以更靈活的調配招生策略，但也不太可能一次就將獨招比率拉到上限，否則有學生在聯招就被「搶走」，獨招反而有招不到人的風險。新法試行的第一年也可能會遇到些許的亂流，今年的招生結果值得觀察。

也有技專老師認為，與其說是教育部給學校彈性，不如說是將招生壓力全「甩鍋」給各校，畢竟教育部已放寬限制，若再招生不佳、列為專輔學校，那就是各校自己的問題了。