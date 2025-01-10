新聞評論／台南變成廢土樂園 賴清德本命區體無完膚

台南檢警日前破獲史上最大廢土集團，利用光電場掩埋大量非法廢棄物。（示意圖，本報資料照片）

台南檢警日前破獲史上最大廢土集團，利用光電場掩埋大量非法廢棄物，超過300公頃國土遭破壞殆盡，面積達420座足球場大小。不當的綠能 政策任由不肖廠商剝削良田魚塭，濫倒廢土足以動搖國本，賴總統的政治本命區體無完膚，再次見證民進黨 執政下「國在山河廢」的慘況。

台南地檢署近半年指揮環境部環管署、台南市環保局、警察局刑事警察大隊等單位，多次前往七股、善化、安南等區查緝光電場棄土案。前後開挖調查16個地點，查獲不肖業者填埋營建混合物等廢棄物，包括三處光電案場及13處荒地、魚塭地。開挖後，四處可見胡亂填埋水泥塊、磚塊、鋼筋、木材、廢布、廢塑膠混合物等廢棄物，依《廢棄物清理法》，最重可處5年徒刑，1500萬元罰鍰。

外界質疑，台南光電場是否埋藏爐碴。環保局長許仁澤否認說，從前年至今已完成686處光電案場查核，開挖36處，有15處查獲異常樣態，包含11處填埋營建剩餘土石方，三處填埋營建混合物，一處底渣再利用產品，並未查獲爐碴填埋情事。至於三處填埋營建混合物業者，均已函送台南地檢署偵辦。

台南是綠營萬年鐵票區，賴清德 的龍興命脈，近年卻接連爆發爐碴弊案、八十八槍、光電黑幕、性招待等官商勾結弊端，如今更與廢土集團環環相扣。賴清德參選黨主席時曾說重話，稱民進黨在台南的黨公職「屁股有幾根毛，市民都很清楚，哪有什麼條件講黑金？」此話言猶在耳，民進黨公職有幾人還記得？

匪夷所思的是，廢土要倒滿420座足球場，得大半年的時間。尤其，七股、善化等地都是台南市長黃偉哲參選立委時的主要選區，廢土肆虐，市長顏面掃地。足見，廢土集團行事多麼囂張，根本不必遮掩；而中央和地方官員要多麼會沉睡，才驚覺自己腳邊三百多公頃國土面目全非？台南廢土只是冰山一角，檢調能否拿出查辦柯文哲的魄力，追緝全台還有多少廢土共犯？

民進黨大力推動綠電政策，各地「綠友友」占地為王，大量農田、魚塭遭到毀棄，改設光電廠。不肖官商更藉此機會，打著「綠能」的光鮮旗幟，挖走良田土壤盜賣，又將大量廢棄物倒棄地底，埋下毀土滅農的惡果。其四周的用水、土壤、空氣皆可能連帶受到汙染，良田美景風光不再，更排擠青農、老農的生存空間。環團質疑，一塊地可以剝好幾層皮，賺租金、埋廢土、設光電、賣土地，難怪民進黨如此熱中「國土活化」。

廢土集團五鬼搬運，挖走農田好土、置換建築廢土，祖先留下來的珍貴國土如同「狗皮膏藥」被東挖一塊、西填一坨。民進黨一向自詡「愛鄉土」，不斷指控別人「賣台」；但也不過連三屆執政，不肖官商便敢用如此惡質的手段剝削土地發自己的財，政府也裝作視若無睹，真是令人難以想像！如此「愛台灣」，和「賣台灣」有何兩樣？

詩人葉石濤曾形容，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。如今的台南，已然變調。在民進黨超過卅年的執政下，台南變得光怪陸離，府城變成高譚市，貪腐黑槍橫行，誰能再悠然過活？

《國土計畫法》原定今年四月上路，各界憂心忡忡國土崩壞；立法院日前三讀修法，將該法再展延六年。賴政府「國非國、土非土」，國土計畫猶如國土笑話。賴總統必須正視，濫倒廢土是動搖國本的重大危機，如果在台南都可以為所欲為，還有哪裡不能軟土深掘？（轉載自聯合報社論）