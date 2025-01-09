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搭老火車進蒼鬱高山…紐時：2025全球必去 台灣阿里山上榜

編譯盧思綸／綜合9日電
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。(美聯社)
阿里山小火車經歷15年修復，在2024年7月恢復通車。(美聯社)

紐約時報評選2025年全球最值得拜訪的52個地點，法國普羅旺斯、日本大阪、中國黃山和川普心心念念的格陵蘭紛紛入選，而台灣的阿里山也憑藉蓊鬱山景和歷史悠久的森林鐵路成功上榜。

而台灣唯一入選的是嘉義阿里山，紐時以「搭乘古老火車進入蒼鬱高山」為名，搭配影像，介紹阿里山的旅遊特色。

文中寫道，長達112年歷史的阿里山森林鐵路於2024年重新通車，全長71.4公里的鐵路，每日有2個班次，從嘉義市出發前往青翠山間。

約5小時車程中，列車會停靠奮起湖站，乘客可享用在地知名的便當和愛玉冰。紐時建議，前往阿里山的最佳季節在降雨較少的11月至隔年4月。

紐時所說的這條阿里山林業鐵路，在2009年時因為莫拉克颱風嚴重受損，中斷運行15年，終於在去年的7月6日全線通車，遊客可以從嘉義市啟程直達阿里山，沿途欣賞美景、停靠奮起湖吃便當、登阿里山賞美景。據了解，去年下半年的遊客開始有增長的趨勢。

今年入選的地方，除了始終熱門的法國普羅旺斯等地之外，還有作家珍奧斯汀的英格蘭、紐約市博物館、格陵蘭、安哥拉、尼加拉瓜、奈及利亞的貝寧市、美國的紐奧良、日本的富山市、英屬維京群島、中國的黃山、保加利亞、加勒比海國家蒙哲臘等。

雖然台灣景點被列入必去旅遊地，疫情後台人仍掀起出國熱潮，再加上去年花蓮地震，讓台灣境內旅遊更加慘淡。武陵農場副場長常方麒表示，疫情前櫻花季每日平均約5000多人次到訪，全年約40萬人次，疫後大部分台灣民眾都出國，去年櫻花季每日不到4500人次到訪，全年僅25萬人次，創下歷史新低，感嘆昔日國旅榮景不再。

常方麒指出，過去武陵農場櫻花季訂房都是開放1分鐘即完售，今年住宿於去年11月1日開賣，約6分鐘才售磬。事實上，從去年開始到武陵農場的遊客就逐漸減少，預估今年人潮不會這麼多。

對於國際旅客宣傳，常方麒說，武陵農場櫻花季名聞國際，但交通相較於外國人來說還是十分不便，過去櫻花季到訪的國際旅客頂多100人，主要以東南亞為主。

武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花。(圖／武陵農場提供)
武陵農場櫻花季過去每年吸引上萬人次上山賞花。(圖／武陵農場提供)

阿里山 疫情 格陵蘭

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