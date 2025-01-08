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公教要求停砍年金 藍白將排案審查 綠批「討好選票」

台灣新聞組／台北8日電
立法院表決警察人員人事條例時，國民黨立委高呼「照顧警消、守護家園」；民進黨立委則喊出「年金改革、不能倒退」，表達反對。(記者余承翰／攝影)
立法院表決警察人員人事條例時，國民黨立委高呼「照顧警消、守護家園」；民進黨立委則喊出「年金改革、不能倒退」，表達反對。(記者余承翰／攝影)

立法院昨天三讀通過修正警察人員人事條例，將警察人員退休所得替代率上限提高至八成，廣大公教人員年金停砍案是否推動，朝野將再度交鋒。國民黨立委吳宗憲表示，本會期或下會期將排案審查；民眾黨立委張啟楷說，民眾黨團會進一步討論；民進黨團幹事長吳思瑤則痛批藍白「討好選票」。

國民黨團、民眾黨團昨以人數優勢，表決通過修正警察人員人事條例，將警察所得退休替代率上限提高至八成，除警察、消防，並納入海巡、移民及空中勤務總隊人員。民進黨團已揚言聲請釋憲，絕不坐以待斃。

警察人員人事條例三讀修正後，不少軍公教退休族群關切，攸關軍公教年金停砍案的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案是否會處理？國民黨籍司委會召委吳宗憲說，他的立場是年改必須合理地改，不能亂改一通，將與黨團討論，「若本會期時間來不及，至少下會期要排進去」。

國民黨立委陳玉珍表示，三讀修正警察人員人事條例不是終點，過去民進黨一黨獨大，假改革之名，違背信賴保護原則，追殺退休公教及警消人員退休金，既然勞工都可以撥補為年金改革的手段，軍公教的退休所得替代率自然就沒有再繼續下降的問題，同樣可採政府撥補方式來取代。

對於藍白可能進一步推動軍公教退休人員年金停砍案，吳思瑤質疑，警察人員人事條例修法只是「反年改法案」的前菜，更大規模的、擴及公教的全面恢復提升所得替代率修法，馬上就會鋪天蓋地而來，「藍白隨時可以多數輾壓」。

吳思瑤批評，國民黨為討好鐵票、爭選舉利益，民眾黨團總召黃國昌更為個人政治權力出賣世代正義，愧對國人、也愧對下一代。

退休金 國民黨 民眾黨

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