我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

屋內下磁磚雨 建商挖地下室鄰宅倒塌 40年住戶淚崩

記者李成蔭、劉懿萱／新北7日電
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。(記者李成蔭／攝影)
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。(記者李成蔭／攝影)

新北三重六張街一處建案開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，牆壁龜裂、破洞，左側4層樓透天厝傾斜嚴重。新北市府持續灌水、混凝土試圖應急穩固，仍止不住鄰房持續傾斜，市府昨晚欲拆除190號房屋，不料晚間8時45分許，右側傾斜的184號鄰房先一步倒塌。整起意外總共撤離12棟共66戶220人。

目擊者說，受損房屋晚間已支撐不住，徹底倒塌，184號原本5樓房子瞬間變成2樓，全部下陷；幸好人員在下午已經全部撤離完畢，沒有造成傷亡。市長侯友宜晚間趕到現場，表示一定會追究建商的疏失及責任。

六張街190號張姓屋主回憶，昨天凌晨3時多，突然聽到屋內下起「磁磚雨」聲音，他說，在當地住40多年，不敢相信會發生這種事情，他與妻子、左右鄰居都先撤離。由於撤出匆忙，2樓祖先牌位等重要物品都來不及取出。

新北三重六張街一處建案昨開挖地下室，造成40年屋齡兩側鄰房傾斜龜裂，其中右側184號晚間8時45分許倒塌，雖然左側還未倒，但傾斜嚴重，工務局決定連夜拆除，而左側1、2樓住戶得知無法返家拿貴重物品時，忍不住掉淚。

新北工務局指出，肇禍的工地是在六張街184號建案，為地上9層、地下2層建物，昨開挖到地下2層、6.4米深時，左右兩棟房屋出現傾斜，將依建築法開罰起造商莘聖建設、承造商璿灃營造等公司各台幣9萬元(約2700美元)，並勒令停工。

市長侯友宜昨晚間前往視察疏散狀況及關心居民，侯表示，以居民安全為優先，已擴大緊急疏散範圍，並提供所需物資及協助，同時派出最大量能的機具連夜施作，以最快速度恢復、清理。

侯友宜強調，除了擴大緊急疏散範圍，市府會連夜拆除有倒塌疑慮的建物，確保市民安全無虞，也會守護民眾權益，追究業者責任，要求其負起損害賠償責任。

新北市府工務局表示，三重六張街一處工地昨天上午發生損鄰事件，市府緊急疏散及安置六張街184號、190號及192號居民，原定昨晚拆除傾斜嚴重的190號3樓及4樓頂違建，未料184號卻突然倒塌，幸無人傷亡。工務局和新北市土木技師公會從中午就進駐三重六張街做安全檢測，目前也持續在現場密切監控。

三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不...
三重六張街建案因左側鄰房持續傾斜，新北工務局原規畫拆除三、四樓，想不到原傾斜較不嚴重的右側鄰房無預警倒塌，如今左右側確定都保不住，挖土機具稍早進入巷內拆除，將一路將兩棟全數拆除。(記者李成蔭／攝影)

侯友宜 檢測

上一則

曾被封「衝撞型歌手」邱軍肇逃傷者不治 辯不知撞到人

下一則

警察年改闖三讀 銓敘部：獨厚警職 差距將「難以想像」

延伸閱讀

環狀線地震位移 鑑定是中工未按圖施工 將求償19.27億

環狀線地震位移 鑑定是中工未按圖施工 將求償19.27億
台灣立院三讀 80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表

台灣立院三讀 80歲以上長者聘外籍看護免巴氏量表
昔對手柯文哲3000萬交保 侯友宜回應一句話

昔對手柯文哲3000萬交保 侯友宜回應一句話
記者觀察／因直白暴紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在

記者觀察／因直白暴紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在

熱門新聞

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。（圖／九尖茶廠提供）

台灣南投梅花炸裂「山頭一片白」超夢幻 九份二山如仙境

2025-01-05 22:50
對王偉忠來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」(記者蘇健忠／攝影)

老就像秋天的風「處事慢了」 王偉忠立志：七十完全踰矩

2025-01-03 21:37
台北地方法院2日晚間裁定涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲羈押禁見。(圖／本報系資料照)

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

2025-01-02 11:20
台北市房價高。示意圖。(記者游智文/攝影)

台北房子誰在買？ 專家：6種職業年輕人快速增加

2025-01-05 12:51
微熱山丘鳳梨酥。(本報系資料照)

產地標「中國台灣」 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

2025-01-04 13:19
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾吉松／攝影

柯文哲辭黨主席 全場大哭…推黃國昌代理 只有他沒舉手

2025-01-01 12:05

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分