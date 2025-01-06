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台灣邁入獨居時代？一人宅破218萬戶 專家點3大關鍵

記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。(記者朱曼寧／攝影)
房市示意圖。(記者朱曼寧／攝影)

單身萬歲獨居漸夯？台灣房屋集團依據內政部不動產資訊平台第3季最新資料，發現全台「一人一宅」數量從2015年的162.1萬宅，2024年來到218.4萬宅，十年增加了56.3萬宅，占比由23.9%提升至28.6%，其中六都與新竹縣市中，「一人一宅」數量最多的是新北市，高達45.6萬宅，其次為高雄市28.7萬宅，第三為台北市25.3萬宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，過去10年全台「一人宅」增加了56.3萬宅，主要有三大原因，第一、人口結構改變：現代人晚婚，單身比例上升，推升單人購屋需求。

第二、機能小宅增加：都會區新案重機能，捷運宅、高鐵宅主打通勤上班族，符合北漂族租買需求，且台北市不少基地面積小的危老宅，開發受限只能規劃小宅，使市場小宅供給大增。

第三、分戶稅負考量：許多不動產稅務優惠，如持有稅與交易稅，需符合自用設籍條件，在考量稅負下，產生的家庭分戶狀況，推高了「一人宅」的數量。

六都與新竹縣市中，新北市的「一人宅」數量最多，達45.6萬宅，佔全市宅數的31.8%，也是六都中占比最高，張旭嵐指出，新北市人口基數龐大，具有鄰近台北市的地理優勢，以及完善的交通建設，成為北漂族與通勤族等小資買家的購屋首選，因此單身居住的情況相對活躍。高雄市以28.7萬宅位居第二，超越台北市，主要源於房價親民，近年都市建設升級，以及大廠設廠效應，帶動就業狀況與在地購屋需求。

觀察一人宅成長幅度最大的縣市，以新竹縣居全台之冠，高達6.03%，其中單單竹北市，近十年的一人宅數量就增加超過8000戶，是推升新竹縣整體一人宅激增的最大原因。

台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，竹北市承接新竹科學園區的外溢效應，吸引大量高科技產業人才移居，這些年輕單身新貴的居住需求，推動了市場上小坪數住宅的供應。

楊樹寶指出，竹北市的高鐵特區及縣政一期周邊，16年前便有大量小坪數套房推案，主要以投資需求為主，買家多用於出租，當時房價低廉，部分物件總價僅約台幣500~700萬元(約15.2~21.2萬美元)。隨著區域發展與房價上漲，近年竹北小坪數總價多落在台幣1500萬到2000萬(約45.6~60.8萬美元)，代表社區包括富翼、雙翼、德翼、京站、遠見、紐約紐約、美麗新世界等。隨著高鐵特區基礎建設迅速發展，交通便利性提升，吸引首購族與投資客進場，建商也推出更多小宅產品，滿足科技族群與新興家庭需求，使竹北的一人宅成長狀況鮮明。

(資料來源／台灣房屋)
(資料來源／台灣房屋)

房價 投資 就業

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