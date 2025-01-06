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有人會怕？一殯拆完曬地2年 先做綠地、停車場後再開發

記者林麗玉／台北6日電
北市一殯拆完後，除保留大片綠地，將作為臨時停車場，正招標中。（圖／北市殯葬處提供）
北市一殯拆完後，除保留大片綠地，將作為臨時停車場，正招標中。（圖／北市殯葬處提供）

北市第一殯儀館上月拆完，除保留600綠地，將作為停車場，正招標中，中長期朝特定專用區開發，初步擬公用優先，兼顧部分商業。民政局長陳永德直言，需曬地一至兩年，不然有人會怕，有議員建議辦公益活動、臨時會展或市集，增加人氣。

當地里長鄭春華說，輝達執行長黃仁勳正在台灣找海外總部，他推薦這塊地地點佳。他透露，周邊有許多建商早已插旗，因這塊地地點好，位市中心，距松山機場僅五分鐘、高速公路只要三分鐘，地方盼以商辦為主，活絡周邊經濟。

一殯全區2.1公頃，71.05%為市有地，市有國有共有地占0.05%，另有國有地7.27%、國有私有共有1.38％，私有地占19.27%，土地使用分區為殯葬用地。

對於未來使用，北市民政局日前搜集各方意見，包括擬朝公共服務公益使用，如全齡照護基地、運動中心、社福設施、青創基地、社宅；還有地方建議做商業使用；也有人提出整併中山區行政大樓、中山分局等周邊行政機關至基地。

「朝公用優先，兼顧地方發展」，殯葬處長張世昌說，將盤點公用需求，並配合中山區發展定位適度提供商業使用，延續民權東路帶狀商業活動及活絡當地經濟。

議員曾獻瑩說，因周邊是住宅區，建議朝公共或公益使用，再搭配部分商業比較好；議員林珍羽表示，應多元開發，朝商辦、行政大樓、全齡化照護等多元使用。

「需要曬地一至兩年，不然有人會怕」，民政局長陳永德說，一殯拆除後會先做綠地及停車場。議員詹為元、曾獻瑩也建議，短期也要有臨時會展或市集活動，建議周末可辦市集、活動或會展。

目前北市府開發規畫兩方案，一是全街廓開發，私地有意願者一併開發；方案二為與東北角私地分別開發。殯葬處也分析私地徵收困難點，初步估算土地補償費約53億元台幣（約1.6億美元），將造成市府財政負擔，加上地主預期解編後土地價格高，多不願意徵收。

民政局說，將持續聆聽各方意見，找出符合都市發展的最適當開發方式。都發局說，周邊以住宅區為主，沿線為路線型商業區，初步朝特定專用區形式，將公益、商業需求納進開發規畫。

黃仁勳 輝達

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