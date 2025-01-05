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台醫護、社工33%遇過職場暴力 學長姐制易造成霸凌

記者李青縈／台北5日電
根據調查，在醫療保健及社會工作服務業的民眾與其他行業相比，較易碰到職場暴力，比率達33%。(本報資料照片)
根據調查，在醫療保健及社會工作服務業的民眾與其他行業相比，較易碰到職場暴力，比率達33%。(本報資料照片)

據勞動部調查，超過一成民眾過往一年曾遭受職場暴力，台北醫學大學公衛系教授陳叡瑜指出，以行業別區分職場暴力發生率，醫療保健及社會工作服務業與其他行業相比，較易碰到職場暴力，比率達33%，職場暴力的類型以「言語暴力」及「心理暴力」最多，專家分析與醫療環境封閉、強調職場倫理關係有關。

醫療院所的職場暴力可分為「外部暴力」和「內部暴力」，陳叡瑜表示，實際走訪醫院，發生外部暴力的機率高，如等待就醫時間過長，導致病患將不滿發洩在醫護人員身上等。

從衛福部統計的醫療爭議事件通報觀察，2018年通報件數為399件，後續因疫情減少進入醫院，通報件數下降，但從2022年起的260件到前年一路增加到331件，增幅達三成。經通報司法調查遭判有期徒刑的案件也同步增長，從2022年的11件成長到2023年的34件。

陳叡瑜說，外部暴力在媒體報導下，受到社會關注，也格外受到重視，醫療機構開始對外部暴力採取多項應對措施，如急診檢傷分類，病患需依照生命受到威脅的程度，按優先順序就醫，同時，醫院也加設緊急按鈕、強化人員訓練等，降低外部暴力發生，但內部暴力卻未被顯著關注。

醫療院所的內部暴力以「言語暴力」及「心理暴力」為主。

陳叡瑜說，內部暴力多數發生在上下級，或資深對資淺的關係中，醫界管理方式仍採威權的管理方式，言語則常用「貶低」、「輕蔑」方式評斷同事的作為，有些會將自身的情緒帶到職場，用職位壓迫資淺同事等。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳也指出，近年護理人員離職率高，很大一部分的原因與職場霸凌有關，護理界嚴重的學長姐制，讓霸凌事件層出不窮，多數的護理人員都曾碰過遭學姐欺負的職場經驗。

「護理人員離職原因，除了薪資條件不佳以外，職場霸凌應該是最主要的原因」，陳玉鳳表示，護理師的工作屬於相當特殊的執業環境，非常需要互助，落實交接班，接班同事工作會相對輕鬆，不易踩到患者家屬地雷，可避開紛爭，但護理人員長期存在「學長姐制度」。

但醫療體系環境封閉，不少護理人員遭霸凌後，主動向護理長求助，最後卻被搓湯圓，護理長不希望單位人力不足，最後只採取錯開班表的方式因應，並未制止霸凌行為，遭霸凌者最後只能靠自己，不是調單位就是離職。

台北市醫師工會秘書長陳亮甫說，醫療工作多仰賴經驗傳承，需資深同事帶領，但醫療工作講求效率與時間，即使是資深同事也難消化壓力，使同事之間容易發生口角，或是過當、過度指教。

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