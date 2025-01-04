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環狀線地震位移 鑑定是中工未按圖施工 將求償19.27億

記者葉德正、鄭朝陽／新北4日電
環狀線0403地震後，支承插銷留在錯位下方，無法產生作用。（圖／新北市捷運局提供）
環狀線0403地震後，支承插銷留在錯位下方，無法產生作用。（圖／新北市捷運局提供）

新北捷運環狀線在0403地震中受損，新北市府昨公布鑑定結果，直指施工廠商中華工程未按圖施工，導致大梁錯位，是「廠商疏失」。市長侯友宜宣布，雙北市府將向中工求償19.27億；綠營民代另建議把中工列為拒絕往來戶。

中華工程昨回應，指施工均依核定施工圖說嚴格執行，並尊重第三方鑑定的專業見解，但也將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬。至於求償，將依法與雙北市府溝通，力求妥善解決。

環狀線當初簽訂行政契約委託台北市府建造，承包商為中工；去年花蓮大地震後受損，板橋至中和站間9處跨鋼箱梁位移、139項設施受損，被迫停止營運，去年12月12日才復駛。

市府委託中華民國結構工程學會鑑定，發現是人為因素，災害橋梁調坡板被下方連接的插銷銑穿，上下盤交界面喪失抗剪能力，支承失效讓大梁錯位、軌道斷裂。

新北市土木技師公會理事長賴建宏說，學會調查發現盤式支承未按圖施工，才會導致位移及損壞，受破壞的支承區位損壞情形程度略有不同，有的是盤式支承的插銷彈落。

侯友宜表示，雙北市府捷運局共同委託第三方公正單位鑑定，確認是中工施工所致，將依契約提告求償，「一毛錢都不會放過。」

新北捷運局長李政安說，專家小組查閱核定施工圖，盤式支承插銷厚度約40毫米，調坡板應僅銑孔5毫米深度，但現況發現調坡板銑空至鋼梁下翼板，深度達41毫米，贅餘空間超過插銷尺寸，地震作用力讓插銷跳脫、盤式支承失去功能，才讓鋼箱梁位移；目前換新32處盤式支承，也設置第二道防線抗拉拔，讓結構更穩固。

新北捷運局統計環狀線復原工程金額7.96億元，其他修復費用6.45億元，營業損失及公車接駁費用4.86億元，總數19.27億元，將全數向中工求償。

民進黨新北市議員張嘉玲建議對中工先提出假扣押，更應列為黑名單拒絕往來。李政安表示，中工是上市公司，財報顯示有百億資本，先前雙方簽約有保固金可充抵。

新北副市長陳純敬表示，一切會依採購法執行，「他們（中工）是處於不利狀態」。

捷運 花蓮大地震 侯友宜

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