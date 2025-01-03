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漏水屋苦讀…基隆單親清寒生錄取台大、清大

記者游明煌／基隆3日電
王辰瀚與家人住在嚴重漏水的房子，平時只能在餐桌念書，下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶。(圖／基隆高中提供)
王辰瀚與家人住在嚴重漏水的房子，平時只能在餐桌念書，下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶。(圖／基隆高中提供)

台大與清大希望入學與特殊選才結果公布，國立基隆高中數理班王辰瀚雙雙上榜，他是中低收入戶，國中無法付學費獲瑞芳鄉親扶助，高中3年全靠助學金度過難關，且家中漏水擺滿水桶陣，也只能在餐桌念書，他說，「曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩。」

王辰瀚錄取台大生物環境系統工程系、清大清華學院學士班甲組，家中僅靠舅舅打零工照顧他和爺爺、奶奶，從小沒有父親的他，與家人住在嚴重漏水的房子裡，下雨時屋頂漏水，客廳放滿水桶；家中沒有書桌，吃完飯就只能在餐桌上讀書。

王辰瀚一開始成績不好，老師發現他英文聽說讀寫都落後，卻一直很努力，輔導他從背單字開始、到每周5篇文章，一點一滴地填補英文弱勢；現已能與外籍教師對話，並代表學校參加跨國英文論壇發表、參與英語辯論活動。

王辰瀚積極參與各類拔尖課程，在多項競賽嶄露頭角，曾獲國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作；高中成績都維持在全校前1%。

即使生活困苦，王辰瀚依然力爭上游，瑞濱國小師長將他託付給瑞芳國中，校長王綠琳與導師將他當成自己的孩子照顧；基中也提供助學金助他度過難關，從國小到高中，一路在困境中求學，幸有貴人扶持。

有一位王爺爺從王辰瀚國中起，將退休金一部分用來扶助求學，只希望這孩子不要餓著，並到基中當面鼓勵。錄取大學後，他特別寫感恩信給王爺爺，「我會銘記恩情，更加努力。」

一路上獲貴人幫忙，王辰瀚發願日後在東北角的偏鄉學校當義工回報鄉里，他高中當扯鈴義工，也常義務至國中與國小帶偏鄉孩童玩科學。將升上大學，他笑笑說，會盡全力不留遺憾，即便困難，也一定要完成學業。

王辰瀚高中3年的導師連耿義說，這孩子從小沒有爸爸照顧，但他認命不認輸，突破逆境，勇於挑戰人生；他猜測王最後可能會選清大，因為日後想進入科技業，賺錢還清家裡負債與照顧家庭。

低收入 退休金 辯論

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