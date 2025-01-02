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家中漏水擺滿水桶發奮苦讀 清寒生台大清大雙上榜

記者游明煌／基隆即時報導
王辰瀚與家人們住在嚴重漏水的房子，沒有書桌那就在餐桌念書，下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶，能走就好。(基隆高中提供)
王辰瀚與家人們住在嚴重漏水的房子，沒有書桌那就在餐桌念書，下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶，能走就好。(基隆高中提供)

台灣大學與清華大學的希望入學與特殊選才公布，國立基隆高中數理班王辰瀚雙雙上榜，背後有感人故事，他是中低收入戶，國中曾無法付學費獲瑞芳鄉親扶助，基中3年來提供助學金助他度過難關，不向命運低頭發奮苦讀，家中漏水擺滿水桶陣，也無礙他在餐桌上念書。他喜極而泣，「我曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩」。

王辰瀚家中僅靠舅舅打零工照顧他和他的爺爺、奶奶，從小沒有父親的他，與家人們住在嚴重漏水的房子內，沒有書桌那就在餐桌念書，吃完飯就是念書的時間；下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶，能走就好。

王辰瀚從小就不放棄的態度，瑞濱國小師長將他託付給瑞芳國中，校長王綠琳與導師將他當成自己的孩子照顧。基中更提供助學金助他度過難關，從國小到高中，一路在困境中求學。

他還將獎助學金交給奶奶支應家計，假日時間通通陪伴爺爺與奶奶幫忙。一名王爺爺將自己的退休金一部份，自國中起一路扶助王辰瀚求學，只希望這孩子不要餓著，並到基中當面鼓勵他。錄取大學後，他特別寫感恩信給王爺爺，「我會銘記恩情，更加的努力。」

王辰瀚將獎助學金交給奶奶支應負債及生活所需，將假日時間陪伴及幫忙爺爺與奶奶做家事...
王辰瀚將獎助學金交給奶奶支應負債及生活所需，將假日時間陪伴及幫忙爺爺與奶奶做家事。(基隆高中提供)

王辰瀚將獎助學金交給奶奶支應負債及生活所需，將假日時間陪伴及幫忙爺爺與奶奶做家事...
王辰瀚將獎助學金交給奶奶支應負債及生活所需，將假日時間陪伴及幫忙爺爺與奶奶做家事。(基隆高中提供)

王辰瀚一開始成績不好，老師發現他英文聽說讀寫的落後，但他一直很努力，善用學校的英文學習資源，從背單字開始、到每周五篇文章，一點一滴地填補英文的弱勢，到現在與外籍教師能進行對話，並代表學校參加跨國英文論壇發表、參與英語辯論活動。

他積極參與各類拔尖課程，在多項競賽嶄露頭角，曾獲得國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作等。弱勢的背景讓他努力克服各項挑戰，高中成績都維持在全校1%。

王辰瀚說，「我曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩」，他發願日後想在東北角的偏鄉學校擔任義工，回報鄉里，他在高中當扯鈴義工教學，常義務至國中與國小教導科學，帶偏鄉孩童玩科學。面對大學未知的挑戰與沉重的經濟負擔，他笑笑地說，不會害怕會盡全力不留遺憾。即便困難，也一定要完成大學學業。

基中校長鍾定先表示，王辰翰分享他的成長故事，勉勵學弟妹們可以珍惜自己所擁有的一切，尤其是要好好陪伴家人。在新年的第一天，相信辰瀚的故事可以影響更多基中的孩子，讓更多人懂得珍惜。

台大與清大的希望入學與特殊選才公布，國立基高中基中數理班王辰瀚（左二）雙上榜，考...
台大與清大的希望入學與特殊選才公布，國立基高中基中數理班王辰瀚（左二）雙上榜，考取的背後有感人故事。(基隆高中提供)

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