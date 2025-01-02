新聞評論／鈔票改版慶奪冠 浪費公帑又侵犯央行職權

總統賴清德（左）31日出席「冠軍之路特展」開幕記者會時允諾，未來將推世界12強棒球賽紀念幣，12強冠軍隊成員也可望登上新台幣500元紙鈔。（中華職業棒球大聯盟提供）

世界12強棒球賽「冠軍之路特展」日前舉行開幕記者會，賴清德 總統致詞時說，冠軍隊將登上台幣500元鈔券(約15美元)的計畫，且近期將先推出紀念幣。這不是賴總統第一次說要把球員放上500元鈔票，賴總統似乎忘了中央銀行是獨立行使職權，也沒關注民意是否認同值得花上6億(台幣，下同，約1826.7萬美元)改鈔券。

賴總統說，球員們的努力會出現在台灣錢幣上面，原本500元紙鈔是南王國小少棒隊，他指出，「少棒隊長大了，我會讓這個事情付諸實現。」另外，他透露會先出紀念幣，「我一定說到做到。」聽到總統都這樣說了，央行 昨日當然只能低調回應，「審慎規劃中，有具體結果會跟大家報告。」

其實在一個多月前台灣在世界12強棒球賽奪冠時，此話題就被熱議過。關於改鈔券的成本，依據央行曾在2018年回應立委辦公室的詢問，台幣「一次性改版」所耗費的經費成本，當年500元面額鈔票的發行張數有2億張，印製成本是6.66億元(約2027.7萬美元)。這還是當年的估計，今日改鈔券的成本還得重新估算。

鈔票的設計與更換不僅涉及印製成本，更直接影響整個金融體系的運作。新的鈔票投入流通後，銀行、商店及自動收銀機都需要更新或重置現有的設備與系統，以適應新設計的鈔票。這將給金融機構與商業系統帶來額外的成本和操作壓力，甚至可能造成短期內的交易不便。

如果要花上6.6億元，這經費拿來直接支持棒球不是更好？時至今日，還有不少偏鄉孩童買不起棒球手套，真心愛棒球的執政者，兩相衡量，應該把錢花在更有實質意義的地方。

其次，若12強冠軍球隊成為鈔票上的主角，那2026年世界棒球經典賽台灣如果再獲得好成績，是否又要改鈔票？還有，發展體育不該獨厚棒球，之前的羽球 奧運金牌「麟洋配」組合，拳擊金牌得主林郁婷是否都該獲得同等對待？

最重要的是，在行政機關裡，央行雖隸屬行政院，但是獨立行使職權。如同美國聯邦準備理事會（Fed）具有獨立性一樣，目的都在維持央行貨幣政策不受政治干擾。央行的首要職責是維護金融穩定，其運作須避免受到過度的政治干預。將紙鈔圖樣更換為中華隊成員的照片，名義上是為了表彰運動成就，但此舉可能被外界解讀為政治宣傳，進而削弱央行的公信力與專業性。

而賴總統在上任屆滿100天接受電視專訪，談及青年居住問題時主動澄清，央行並無限貸令，「金融行庫因應過當了」，還說行政院長卓榮泰會找央行總裁瞭解並處理。事後被外界批評，兩人才改口尊重央行。賴總統現在又代央行宣布要改500元鈔券及發行紀念幣，到底是又忘了這事不歸他管轄，還是打從心裡就覺得可以指揮央行？