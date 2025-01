3千台人在公園「邊哭邊跨年」登CNN：顯示一種現代人精神

「在大安森林(公園)一邊哭一邊跨年」活動由網友發起,向電影「愛情萬歲」致敬,吸引大批民眾12月31日晚間齊聚一堂,度過另類跨年夜。(中央社)

台灣網友在社群媒體 發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年 」活動,致敬蔡明亮電影作品《愛情萬歲》、女主角坐在大安森林哭泣7分鐘的名場面,吸引多達3000位民眾在跨年夜這天來到大安森林公園度過,而這個特別的跨年方式也紅到海外,就連CNN、BBC等外媒都關注報導。

在跨年前,CNN就以專文報導「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動,並配上30年前楊貴媚於《愛情萬歲》的劇照,認為活動體現出了「It’s okay not to be okay (不ok也ok)」的現代人精神面貌。

「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動吸引CNN關注報導。(取自CNN官網)

《CNN》訪問了幾名曾到場參加的民眾,一名陳先生表示,「在那個時間、那個地點,你可以盡情哭泣,人們會過來安慰你,而不是對你指手畫腳」。一名李先生則說,「人們聚在一起喝酒聊天,有些人分享了自己的故事,陌生人因此建立聯繫,讓我十分感動。」另名張先生則在臉書 表示,「我真的哭了!我一邊哭一邊用完一包衛生紙,把今年遇到的所有爛事都發洩出來。」

CNN報導指出,「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」引起共鳴的是一種「不ok也很ok」的態度,在大多數人熱鬧歡聲慶祝新年的跨年前夕,對於感到沮喪或孤獨的人來說,還是有哭泣與發洩情緒的自由和權利。

金馬影后楊貴媚(前左3)、導演蔡明亮(前左2)與演員李康生(前左)12月31日一同出席「在大安森林(公園)一邊哭一邊跨年」活動,陪民眾一起觀看電影「愛情萬歲」,一同倒數迎接2025年到來。(中央社)

網友李思翰起初帶著半開玩笑的心情,在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」的活動,未料這個「純屬玩笑」的活動居然吸引超過3萬名網友表示有興趣,隨後也獲得國家電影及視聽文化中心的協助舉辦,在大安森林播放《愛情萬歲》,蔡明亮更號召電影原班人馬楊貴媚、李康生同聚現場。

李思翰向CNN說,他從沒想過大家真的會出現,也沒想過這個活動會爆紅,並再次傳達活動理念,強調「在跨年夜這天感到難過是可以的。那天你不一定要開心」,但也期望那些真的來公園哭的人,明年可以快樂享受跨年夜。