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國土法延至2031上路 農業權未入法 環團：葬送鄉村未來

記者張曼蘋、王千豪、林銘翰／台北1日電
地球公民基金會等環保團體舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序，國土計畫法不應延宕。（記者葉信菉／攝影）
地球公民基金會等環保團體舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序，國土計畫法不應延宕。（記者葉信菉／攝影）

國土計畫法原預計今年4月30日上路，立法院三讀通過修正部分條文，將國土功能分區圖作業期程從四年再延長六年，至2031年。朝野立委均認為，應利用延長時間多溝通、補破網，待配套完備後再上路。對此，內政部表示，深表遺憾但尊重。

國民黨立委許宇甄、張嘉郡等人提案應將「農業權」入法，增訂補償條款，並設立特別基金補償農地的特別犧牲，最後國民黨立院黨團再修正動議中改「不予增訂」，並未入法。

現行國土法第45條規定，國土計畫公告實施後四年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用。針對是否要展延、展延時間，朝野立委期間共提出數十個修法版本。民進黨團、國民黨團都提再修正動議，由四年改為十年；民眾黨團版再修正動議則由四年改為六年。

民進黨團書記長蔡易餘表示，有部分縣市尚未繳交國土功能分區圖，也還有七個子法未公布，造成農民、地主對國土功能分區仍有疑慮。民進黨立委陳冠廷強調，延後實施並非終止，而是爭取時間做好準備。

國民黨立委柯志恩說，再展延六年是為避免過去配套不足、子法未定，造成溝通不良、農民恐慌，一旦被畫為農業發展區，不但沒有補償還受到限制，且擔憂世代為農。

民眾黨立委張啓楷表示，內政部長劉世芳沒有事先做好準備、消除民眾疑慮與因地制宜，若不能傾聽地方政府的聲音，就請下台向民眾負責。

對此，藍營縣市首長感到錯愕；對「農業權」未入法，雲林縣長張麗善表示遺憾，她認為讓「特別犧牲獲特別補償」才能永續保障農民，符合公平正義。

環保團體地球公民基金會批評，民進黨團在修法過程中，被國民黨團和地方派系利益牽制，更追隨國民黨團提的延期版本，導致國土法延後六年，無法即時遏止農地流失與破碎，「此次朝野罕見的共識，葬送台灣鄉村未來」。

地球公民基金會表示，此修法將嚴重助長農地破碎、政商炒作及浮濫開發，更讓全民身處難以預測的氣候風險。

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