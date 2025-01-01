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國土法再延6年無配套 土地正義輸給政治攻防

記者黃婉婷、侯俐安
國土計畫法大事紀 製表／黃婉婷
國土計畫法大事紀 製表／黃婉婷

2024年最後一天，朝野合阻燙手山芋，將國土計畫法期程再延六年，卻無任何配套，就連地方政府也遲未交齊國土功能分區圖，讓台灣土地治理再陷僵局。未來六年，農地破碎、浮濫開發炒作恐愈演愈烈。

主導非都市土地利用的區域計畫法，原訂今年4月30日走入歷史，由國土計畫法接軌，去年一整年，該法從中央地方互槓，延燒至綠營內部矛盾，再到「朝野團結」為土地秩序轉軌按暫停鍵，行政院應有的農業權配套與土地正義的承諾，也消失在政治攻防中。

作為國土法最後一哩路，當前共20個縣市提送國土功能分區圖，內政部已完成八縣市審議程序，但新法將作業期程再延六年，已完成審議者縣市是否該重新檢討？審議中的是否喊停？未提交的是否繼續拖延？一來一回，耗費大量行政資源。

這一年，地主擔憂國土法上路後損及利益，大型農地搶申請變更，興建工廠、度假村；小型農地交易凍結、價格下滑，起因來自該法欠缺上位主導機關、可行作法，朝野本應速補破網，但卻將燙手山芋擱置六年。未來農地炒作恐重演，全民也將身處氣候風險，未記取莫拉克風災教訓。

這部五進五出立法院，法案通過、實施公告合計已近10年的國土法，如今再延至2031年，屆時哪個政黨執政，土地正義對策能否出爐，都是未知數，隔年1月又逢總統大選，朝野若再向選票低頭展延，該法形同胎死腹中，落實恐遙遙無期。

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