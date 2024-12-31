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賴清德允諾讓台灣隊登500元紙鈔 球員直呼感動

中央社／台北31日電
總統賴清德（左）31日出席「冠軍之路特展」開幕記者會時允諾，未來將推世界12強棒球賽紀念幣，12強冠軍隊成員也可望登上新台幣500元紙鈔。（中華職業棒球大聯盟提供）
總統賴清德（左）31日出席「冠軍之路特展」開幕記者會時允諾，未來將推世界12強棒球賽紀念幣，12強冠軍隊成員也可望登上新台幣500元紙鈔。（中華職業棒球大聯盟提供）

總統賴清德31日承諾，未來將推出12強紀念幣，12強冠軍隊成員也可望登上500元紙鈔；中職會長蔡其昌表示，聽到總統講鈔票的事嚇了一跳，國手曾頌恩、江國豪則直呼感動。

賴清德31日出席「冠軍之路特展」開幕記者會時允諾，世界12強棒球賽台灣隊球員們的努力會在台灣紙幣上呈現，原本面額500元紙鈔是南王國小少棒隊，他指出，「少棒隊長大了，我會讓這個事情付諸實現。」

對此中職會長蔡其昌直呼嚇了一跳，「沒有想到總統會講這個，本來我只是問總統紀念幣的事情，因為我自己也想珍藏，總統點頭後就上台了，結果他不只講了紀念幣，還講了500元鈔票的事情，真的嚇一跳。」蔡其昌也感謝總統這麼挺棒球，聽到球迷的聲音，「以中職會長角度，很謝謝總統。」

一起出席的12強國手曾頌恩表示，未來能登上500元紙鈔很榮幸，「能出現在台灣人民生活上都會用到的錢，是蠻不一樣的體驗，沒想到總統親口說出來。」他也笑說：「以後換新鈔只會換500元的。」

「萬能右腕」江國豪則表示，能登上500元紙鈔很感動，「聽到內心真的很喜悅。」台灣隊總教練曾豪駒也說：「很驚喜，可以在紙鈔上，身為棒球人都希望有這樣的榮耀。」

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」將於1月1日起於國立台灣博物館舉辦，除展出重達12公斤的冠軍獎盃，還有國手們出借的金牌、實戰球衣、捕手護具、釘鞋等，以及6面都是6的幸運骰子。

曾豪駒表示，每一樣展品對他們來講都很有意義，「對我們來講都有故事在，看到獎盃會回想到從一開始到最後，看到拿冠軍最後一顆球，朱哥（朱育賢）交到我手上，那個畫面都會有自己的故事，也希望下次世界冠軍不要讓大家等太久。」

賴清德 博物館

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