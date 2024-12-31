業者贖罪券？全聯併大潤發被要求年捐3億 公平會委員遭批

立法院30日審查公平會委員提名人，獲提名續任的洪財隆坦承在全聯併大潤發案，要求全聯捐助體育及棋藝，引發爭議。(記者曾吉松／攝影)

立法院聯席委員會昨天審查公平會四名委員提名人，民眾黨 立委黃國昌表示接獲檢舉，公平會2022年有條件通過全聯併購大潤發時，公平會有委員要求全聯必須每年捐3億元(台幣，下同，約914.8萬美元)贊助體育及棋藝活動，涉及違反不當聯結禁止行為。

公平會上周宣布禁止Uber Eats併購foodpanda，獲得社會不少肯定聲音。但才沒多久，就被在野立委爆出兩年多前的全聯併購大潤發案，竟暗藏不為人知的「不樂之捐條款」，讓公平會才稍微擦亮的招牌蒙上陰影。

全聯併購大潤發一案曾是社會矚目案件，2022年7月公平會有條件通過，當時社會關注的是合併之後，是否對下游及消費者可能造成的限制競爭及不利訂價策略，卻不知竟出現前所未見的「結合案綁公益」，也就是行政法禁止的不當聯結行為。

公平會委員洪財隆坦承是他提出，國民黨 立委王鴻薇批此舉極不適當，並以洪當年同意高通和解案，傷害台灣產業，指洪「不適任」，撂話「會在此次續任案全面檢視與檢討」。

公平會副主委陳志民表示，他當時有提醒委員注意可能違反不當聯結問題，他也表態此舉確實不妥當。他受訪時表示，以往結合案的確沒有類似情況，當時有條件通過全聯併購案有7項附負擔，全聯每年3億元捐款也不在附負擔條件，而是屬於「當事人承諾事項」，內容是業者3年內每年捐出不少於3億元，致力於社會公益、急難救助、體育及棋藝活動。

針對相關爭議，全聯對此回應，每年都會努力達到捐款的目標。

黃國昌質詢時指出，接獲檢舉公平會委員會於2022年7月，以4比3投票 通過全聯併購大潤發，其中有委員要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，形同業者「贖罪券」，詢問是否確有其事？是誰提出？李鎂表示確實有委員提出此建議，但公平會審查決定是針對結合案是否禁止，捐款也有詢問結合事業表達意見，公平會委員最後投票結果就是公平會意見，公平會處分要受大眾檢視。

黃國昌批評，公平會審查結合案，卻要求業者每年捐3億元，雖然對業者是九牛一毛，但開口要求業者捐款，構成不當聯結禁止原則。李鎂未表態此舉是否恰當，僅強調當事人的承諾確實可以做為附負擔的一部分。

行政法的「不當聯結禁止」原則，是指行政行為對人民課以一定義務或負擔，所採取的手段，與行政機關所追求的目的必須有合理的聯結關係存在，若欠缺聯結關係，相關行政行為就非適法。

立委王鴻薇質詢時問洪財隆是否為提議全聯捐款的委員？洪財隆說，「是我」。王追問捐款範圍涵蓋體育、棋藝，他是否為西洋棋協會會員？洪說，他不是西洋棋學會會員，但有參加活動。王鴻薇追問洪，「公平會審併購案，卻要求業者贊助特定活動，適當嗎」？洪說：「我心裡是同意合併案」。王則怒斥「要求贊助捐款是極不適當行為」。