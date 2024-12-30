狼醫頻傳 醫改會研擬比照兒虐模式 在網路公布名單

醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，醫改會建議在網路平台公布不良醫師紀錄；圖為遭判刑的醫師孔繁錦，判刑後還是繼續看診。（本報資料照片）

醫師被控性騷或猥褻事件頻傳，依規定除非判決確定或遭懲戒停業，身分才會曝光，導致涉嫌醫師持續看診，患者無從得知可能碰觸身體及隱密處的白袍醫生是「狼」；醫改會建議比照兒虐等不良幼兒教師處理方式，研擬在網路平台公布不良醫師紀錄。

民團也建議，醫界應以更高道德標準及態度重新檢討、擬訂相關裁罰標準及審議程序，並非一定要等判刑確定才進行裁罰，以符合社會期待。

台大醫院鄭姓婦癌權威教授疑似下藥迷昏1名藥廠女業務性侵，另有3名金融女性業務也提出類似控訴。去年底台大予以停聘，但台大性騷防治委員會卻做了性騷擾 不成立等決議；檢方今年4月介入調查，訊後命鄭40萬元(新台幣，下同，約1.2萬美元)交保。

新竹紀姓小兒心臟科醫師替女童檢查心臟時，涉嫌在兒童超音波室內，以手持超音波探頭方式，將探頭放在女童胸部上游移，並接續以手指抓取、碰觸乳房，被判刑7月。

精神科名醫孔繁錦涉嫌在診所內性侵女病患，被判刑4年入監，不過，他2021年4月被起訴至今年6月判刑定讞、8月入監服刑，期間850天仍繼續執醫看診。

依「醫師法」規定，若醫師違反「業務上有重大或重複發生過失行為」、「利用業務機會的犯罪行為，經判刑確定」、「非屬醫療必要的過度用藥或治療行為」、「執行業務違背醫學倫理」、「業務上有不正當行為」等5項嚴重違規，交由所轄縣市的醫師公會或主管機關移付懲戒，才能撤銷醫師執業執照、醫師證書。

台灣社會心理復健協會理事長滕西華指出，醫師利用職務之便對病人性騷擾、性侵，如趁病患麻醉時予以侵害，病人無從抵抗，這種嚴重違反「醫師法」遭撤銷執業執照的個案卻少之又少，關鍵在於大部分委員（醫師）審議時不願得罪其他同業，很難給予撤照處分。

「難道一定要等判刑確定，才能進行醫學倫理教育等裁罰？」滕西華呼籲，醫師公會全聯會或各專科醫師醫學會應作為領頭羊，以更高道德標準及態度來處理違法醫師，透過自律機制，擬定更嚴格規定，以保障患者。

醫改會執行長林雅惠表示，婦女團體調查發現，醫師性騷、猥褻常見於胸部及生殖器觸診，近期幾起個案的加害人為婦產科、小兒心臟科醫師，極可能為長期累犯，但患者就醫前根本無從得知眼前醫師是否為狼醫。

林雅惠說，「兒少法」規定猥褻兒少遭判刑可公布犯罪人姓名，台北市教育局 網頁可查詢狼師及不良機構名稱，但涉及猥褻兒少案件的醫師在衛福部醫事查詢系統根本查不到，等執照被廢止，名字才會從系統消失，也無從得知背後原因，呼籲政府比照狼師、兒虐幼保員等處理方式，定期於網站公布狼醫及因其他原因受懲戒的醫師名單，除了顧及患者就醫權益，也是對受害者的一種尊重，「不應該就這樣讓它過去」。