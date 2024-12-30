我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

馬斯克遭控企圖影響德國選舉「愛管閒事又自以為是」

揪吃麥當勞 建中2天4收恐嚇 學長呂秋遠：拿這議題開玩笑不聰明

記者林佳彣／台北30日電
北市建中生揪吃麥當勞事件，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。(本報系資料照)
北市建中生揪吃麥當勞事件，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。(本報系資料照)

台北市建國中學學生揪吃麥當勞，還PO網寫「沒有女權的世界真好」爭議，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。校方發聲，嚴厲譴責該行為，目前已報警，並保留事證要提告，喊話民眾不要肉搜騷擾、謾罵學生；30日上學日加強巡查校園且暫停對外開放。

建中校長室29日發出因應校園安全事件緊急公告，連續兩日12月27日、28日，有民眾4度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，本校對此行為予以嚴厲譴責。

日前有麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後輕生，引發社會一片撻伐，並發起抵制拒買，北市建國中學卻有學生揪團買麥當勞遭批評。對此，曾就讀男校的律師陳又新出面表示，對於這起事件「深感恥辱，萬分抱歉」，陳又新指出，「世上的確不存在毫無瑕疵的正義」，他認為麥當勞應該為一名女孩的離開負起更多責任。或許，建中、南一中、中一中、新竹高中及雄中等男校學生，會認為民眾對麥當勞的抵制「已超出它應該負起的責任程度」；不過陳又新直言，「在一位女孩的悲劇與生命、一個大企業的利潤之間，我選擇了女孩，你選擇了企業」；又或者更可恥的，這起事件根本無關乎價值觀的選擇，「而只是沽名釣譽的抬槓罷了」。

學長知名律師呂秋遠發文表示，抵制麥當勞屬於個人自由，但「如果把這個議題拿來開玩笑，用來表示自己與別人不一樣，不會顯得自己很聰明」，「當你們覺得，這件事沒什麼大不了的，就是這個社會大驚小怪，甚至怪罪其他人小題大作時，想想那個來不及成年的女孩，想想她的媽媽，或許，你們會有不一樣的想法」。

校方表示，學校已報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭；同時保存事證，交由資訊警察協助或至地檢署提出相關告訴，依法究責絕不寬貸。呼籲民眾不要在社群媒體以肉搜方式騷擾、謾罵攻擊學生，甚至假借建中學生名義散播不實資訊，以免激化對立、製造衝突。

警方表示，經接獲校方報案，正針對恐嚇信件循線追查，將依法究辦，為維護校園、師生安全，也已派員加強校園周遭巡查、守望勤務。

建中表示，要學校教職員工、學生及家長提高警覺並注意個人安全，若發現可疑人士儘速聯繫學務處；若有心理輔導需求，可洽輔導室。

麥當勞 社群媒體 利潤

上一則

綠委陳瑩直播阿妹演唱會近20分鐘 網轟帶頭違法

下一則

高鐵改採高雄案 藍委批坐實綠為「卡韓」空轉5年

延伸閱讀

建中2日接4恐嚇信「揚言傷害學生」北市警說話了

建中2日接4恐嚇信「揚言傷害學生」北市警說話了
建中生揪吃麥當勞惹議 校方2天4度收恐嚇信急發聲

建中生揪吃麥當勞惹議 校方2天4度收恐嚇信急發聲
麥當勞性侵案 建中生PO「無女權真好」惹眾怒 校方道歉

麥當勞性侵案 建中生PO「無女權真好」惹眾怒 校方道歉
雄中生挺麥當勞 校長巡網逐一訓斥 校友稱台灣教育還有救

雄中生挺麥當勞 校長巡網逐一訓斥 校友稱台灣教育還有救

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起