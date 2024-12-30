揪吃麥當勞 建中2天4收恐嚇 學長呂秋遠：拿這議題開玩笑不聰明

北市建中生揪吃麥當勞事件，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。(本報系資料照)

台北市建國中學學生揪吃麥當勞 ，還PO網寫「沒有女權的世界真好」爭議，引發各界輿論熱議，甚至有民眾接連2天4度寄信給學校，揚言要以行動傷害在校生。校方發聲，嚴厲譴責該行為，目前已報警，並保留事證要提告，喊話民眾不要肉搜騷擾、謾罵學生；30日上學日加強巡查校園且暫停對外開放。

建中校長室29日發出因應校園安全事件緊急公告，連續兩日12月27日、28日，有民眾4度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，本校對此行為予以嚴厲譴責。

日前有麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後輕生，引發社會一片撻伐，並發起抵制拒買，北市建國中學卻有學生揪團買麥當勞遭批評。對此，曾就讀男校的律師陳又新出面表示，對於這起事件「深感恥辱，萬分抱歉」，陳又新指出，「世上的確不存在毫無瑕疵的正義」，他認為麥當勞應該為一名女孩的離開負起更多責任。或許，建中、南一中、中一中、新竹高中及雄中等男校學生，會認為民眾對麥當勞的抵制「已超出它應該負起的責任程度」；不過陳又新直言，「在一位女孩的悲劇與生命、一個大企業的利潤 之間，我選擇了女孩，你選擇了企業」；又或者更可恥的，這起事件根本無關乎價值觀的選擇，「而只是沽名釣譽的抬槓罷了」。

學長知名律師呂秋遠發文表示，抵制麥當勞屬於個人自由，但「如果把這個議題拿來開玩笑，用來表示自己與別人不一樣，不會顯得自己很聰明」，「當你們覺得，這件事沒什麼大不了的，就是這個社會大驚小怪，甚至怪罪其他人小題大作時，想想那個來不及成年的女孩，想想她的媽媽，或許，你們會有不一樣的想法」。

校方表示，學校已報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭；同時保存事證，交由資訊警察協助或至地檢署提出相關告訴，依法究責絕不寬貸。呼籲民眾不要在社群媒體 以肉搜方式騷擾、謾罵攻擊學生，甚至假借建中學生名義散播不實資訊，以免激化對立、製造衝突。

警方表示，經接獲校方報案，正針對恐嚇信件循線追查，將依法究辦，為維護校園、師生安全，也已派員加強校園周遭巡查、守望勤務。

建中表示，要學校教職員工、學生及家長提高警覺並注意個人安全，若發現可疑人士儘速聯繫學務處；若有心理輔導需求，可洽輔導室。