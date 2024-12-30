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台中地標 李方艾美酒店傳百億求售 買方都嫌開價太高

記者黃寅、趙容萱／台中30日電
台中李方艾美酒店是火車站前地標，傳出委託不動產公司標售整棟酒店，引發關注。(記者游振昇/攝影)
台中李方艾美酒店是火車站前地標，傳出委託不動產公司標售整棟酒店，引發關注。(記者游振昇/攝影)

「台中李方艾美酒店」是火車站前地標，傳出委託不動產公司標售，引發關注。有飯店業者指出，李方艾美求售公開後，已有仲介方代表買家接觸，但認為台中景氣雖佳，但開出百億售價(新台幣，下同，約3.04億美元)太高，沒有接手。

普華國際不動產公司在官網公告，公開標售台中國際級整棟酒店，位在中區建國路，投資亮點：中區第一高樓，地標建築，知名高級連鎖酒店品牌，穩定營運中等，開標時間為明年4月17日。

台中李方艾美酒店位火車站前，前身金沙百貨大樓，歷經金沙休閒購物中心、神鑑大樓等數度更迭，是中部知名地標。2013年由李方酒店管理集團以24.6億元買下，重新整修並加盟引進萬豪集團旗下艾美酒店品牌，是集團在台第21家據點，2022年8月29日試營運至今。

據了解，李方集團的母公司是松哲會計師事務所，負責人李銘松有「迪化街大帳房」稱號。業界指出，因李方集團旗下的飯店多，近年陸續處理，不希望二代接班承受太大的經營壓力。

業界說，因衡諸高雄和台中業界量體差不多的飯店開價，李方開出百億元求售被認為偏高，買家打退堂鼓，李方也未下授權進一步談判。

另也有飯店業者說，李方艾美經營算不錯，住房率一般日也達8、9成，飯店自助餐也打出知名度。但買飯店時投入經費多，財務操作槓桿較大，才會趁現在營運佳，紛有國際飯店看好台中前景時想脫手。

據李方艾美工作人員說，此次標售應為業主個人的資產配置管理，酒店和萬豪國際集團有簽約，營運不受影響，飯店也將此點告知工作人員，並未影響工作情緒。

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