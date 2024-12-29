黑白集／若非民進黨是少數 不知揭弊者保護法何時能誕生

立法院會27日三讀通過公益揭弊者保護法，若公務員無故洩漏揭弊者身分，處六個月以上、五年以下有期徒刑。（記者陳正興／攝影）

立法院三讀通過公益揭弊者（吹哨者）保護法，未來人民揭公部門與國營事業之弊，若有人洩漏其身分，最高可處五年徒刑。面對層出不窮的光電貪腐、食安弊案，甚至職場霸凌等，不禁要說，此法雖已遲到，但總算等到了。

為何說揭弊者保護法遲到？因為鼓勵公益揭弊，早在先進國家行之有年並形成世界趨勢。例如美國1989年即制定吹哨者保護法，隨後諸如澳洲 、紐西蘭等國也分別制定公益揭露法、保障揭露法等。

民進黨 政府動輒呼喊「與世界接軌」口號，例如不顧人民反對而堅持「實質廢死」，只因廢死不會動到執政者的「蛋糕」。

反觀公益揭弊相關法案，不僅保護基於公益或義憤的吹哨者，也要讓「窩裡反」者勇敢揭發，才能從貪官汙吏嘴邊救下這塊以民脂民膏做成的利益蛋糕。難怪，雖然前總統蔡英文 七年前即曾表示，揭弊者保護法是國際反貪腐公約要求承擔的國家義務，但民進黨政府仍延宕修法；七年後的今天，政院更是連版本都沒提，民進黨居然還責怪藍白偷襲式立法。

公益揭弊者保護法或有疏漏之處仍待實務驗證，並作為日後補上私部門揭弊參考，但若非民進黨在國會少數，真不知何時才能盼得這第一道曙光！更不知高喊國會多數暴力的青鳥們，又如何看待少數政府為「護蛋糕」的擺爛？（轉載自聯合報）