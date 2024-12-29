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健保推分區總額制 民團憂大醫院更難掛 醫院：恐現重症人球

記者沈能元、李青縈、林琮恩／台北29日電
為達到分級醫療、門診減量，健保署規畫「醫院總額分區共管試辦計畫」，民眾到大醫院就醫恐受影響。（本報資料照片）
為達到分級醫療、門診減量，健保署規畫「醫院總額分區共管試辦計畫」，民眾到大醫院就醫恐受影響。（本報資料照片）

本報系聯合報月初獨家報導，分級醫療破功，大醫院輕症門診量不降反升，健保署研議恢復門診量每年降2%的管制方式，而健保署昨指出，明年將改推「醫院總額分區共管試辦計畫」，即醫務收入超過前一年，超額部分採三階段打折給付，不僅可促使門診減量，若醫院在服務收入基準內，點值可達每點1元。民團指出，醫院恐降掛號量因應，大醫院門診恐更難掛號。

健保署署長石崇良表示，健保的總額制度將醫療分為台北區、北區、中區等，並依照各區醫療特性不同採「分區管理」，如台北區的總額，採取「攤扣」制度，台北區的醫療院所申報的總額若超過原定總額，就由各醫院扣回，類似「吃大鍋飯」，若有醫院衝門診量等，累積的總額是由所有醫院一起扣錢分攤，但最終衝量者仍是賺得多。

南區則採取「斷頭」制，醫院總額分配依照各醫院去年收入情形，比前一年增加的預算，分配到各醫院會有三階段成長，達到第四階就算「過度成長」不予給付、斷頭，讓醫院即時察覺，門診一旦衝量過頭將「血本無歸」。

石崇良表示，過去分級醫療皆採門診量降2%的策略，但此舉對於偏鄉醫院不盡公平，因此明年第一季，除了台北區，全台各區將採「醫院總額分區共管試辦計畫」，偏向南區的管制方式，台北區則預計在明年第二季推動。

石崇良強調，各區醫院就醫人數、件數、申報點值落差很大，為讓健保給付制度、民眾就醫權益更為公平，將不再執著於齊頭式的減量，明年醫院總額增加台幣370億元（約11億美元），須妥善分配，新制度非斷頭制，也不是攤扣制，「而是給每一個醫院，一個自己的總額」。

隸屬於北區的新光醫院，其副院長洪子仁認為，新制恐會讓大醫院僅收重症，不收中重症，形成醫療人球；石崇良表示，新制為避免醫院出現「重症人球」，即不適當轉診，違規醫院將取消保障點值機制，回歸浮動點值、平均點值的懲罰機制。

醫改會執行長林雅惠說，過去門診減量制度未砍到大醫院輕症，反而讓部分醫學中心出現「院前門診」現象，讓院內醫師到診所看病，反而導致排擠社區醫療群醫院；民間監督健保聯盟發言人滕西華說，新制上路恐讓醫院為了達標，影響門診掛號量，也可能延長檢驗檢查時間，初期可能不會馬上出現變化，後續需持續觀察。

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