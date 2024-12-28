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30年北市警「線民費」預算終結…藍綠達共識不再編列

楊正海／台北28日電
北市警局1993年每年編列預算，發掘涉嫌不法在台陸人、陸生及陸媒等，被稱為「線民費」，藍綠達共識不再編列，終結預算科目。(記者李隆揆／攝影)
北市警局1993年每年編列預算，發掘涉嫌不法在台陸人、陸生及陸媒等，被稱為「線民費」，藍綠達共識不再編列，終結預算科目。(記者李隆揆／攝影)

北市警局1993年起編列每年台幣20萬元(約6000美元)，發掘涉嫌不法在台陸人、陸生及陸媒等，被稱為「線民費」，議員認為近年民進黨政府對陸態度強硬，來台陸人少，預算不合時宜，藍綠達共識不再編列，終結這筆逾30年歷史的預算科目。

北市警局編列「大陸來台人士訪查工作費」，為避免大陸人士來台從事與目的不符活動或違法情形，各單位運用家戶訪查或建立諮詢人員，以發掘涉嫌不法的大陸地區來台定居、停留或參訪專業人士，含短期來台求學陸生及駐台陸媒，依查獲違法件數或情資績效，核發工作人員與諮詢人員必要費用。

議員柳采葳指出，前總統馬英九時期兩岸交流密切，執政8年平均每年約217萬人來台，民進黨政府執政後來，來台陸人大幅減少，近2年平均僅3萬9695人，經費30年來未調整，不符合比例原則。

柳采葳指大陸來台人士違法件數，今年迄今查獲289件、去年239件、前年209件、違法案類前3名依序為詐欺161件、竊盜罪116件及傷害罪110件，違反「兩岸人民關係條例」僅6件，其中偷渡2件、逾期居留4件。

她說，以今年20萬經費、查獲289件來計算，平均每查緝一件僅花692元，更何況詐欺、竊盜等案件，用警政系統比對後即可查出犯罪紀錄，根本不需特別編列預算查緝。北市警局表示，尊重議員意見，不會再編列此筆預算。

預算 民進黨 詐欺

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