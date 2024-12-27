8連霸全球百大保險…台灣人壽「理賠AI平台」再摘模範公司

台灣人壽連霸全球百大保險品牌，榮登全球年度模範保險公司。(圖／台灣人壽提供)

中信金旗下子公司台灣人壽2024年橫掃國內外76項大獎，8連霸「全球百大最有價值保險 品牌」；7度蟬聯全球品牌雜誌、全球經濟、全球商業觀點、台灣最佳壽險 品牌與台灣最佳壽險公司四大獎殊榮，更榮居多項國際大獎唯一獲獎的台灣壽險公司，品牌影響力已揚名世界。

台灣人壽首創「理賠AI 智能平台」，化繁為簡解決理賠痛點，兼具效率與減碳，以此風光摘下CELENT模範保險公司獎年度最大獎「全球年度模範保險公司」，為台灣第一家獲此大獎保險公司；亦連3年贏得「The Asset」數位金融獎、台灣最佳數位保險體驗肯定。

此外，獨創「高齡錄音AI智能質檢」，導入AI智能學習卓越服務體驗，為台灣壽險業唯一榮獲「Asia Insurance Review」「亞洲年度最佳AI創新獎」。

商品開發兼顧多元需求，台灣人壽也推出業界首張「台灣人壽金窩心100長期照顧終身健康保險」，不僅有長照、特定傷病雙重保障，更兼具外溢與保本機制，創新擴大保障範圍，勇奪保險業亞洲獎、國家品牌玉山獎及保險信望愛獎等大獎，今年國家品牌玉山獎更囊括9大獎及全國雙首獎，獲獎數稱冠金融業。

台灣人壽友善服務、弱勢關懷同獲金管會肯定，今年公平待客名列前段班與「最佳進步獎」，亦是唯一包辦雙獎的壽險業者；同時連續10年捐贈微型保險保費，完善弱勢族群基本保障，迄今逾38萬人次受惠，獲金管會微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」雙獎肯定。