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類家庭養父稱「心情像嫁孫女」…10歲聽障童將出養美國

記者江婉儀／新北27日電
寄養童蕾蕾（右二）將出養到美國，新北市社會局邀集曾照顧過她的各方人士辦歡送會。(圖／新北市社會局提供)
寄養童蕾蕾（右二）將出養到美國，新北市社會局邀集曾照顧過她的各方人士辦歡送會。(圖／新北市社會局提供)

10歲女孩「蕾蕾」曾患急性白血病，嬰兒時期一路住院長達5年，她右耳失聰，5年前進到「類家庭」，由7旬夫婦蘇雲霖、蘇黃根葉照顧後重獲健康，如今將出養到美國，蕾蕾收到許多祝福，笑說「我拿到100個禮物」。

「心情很像要嫁孫女！」蘇黃根葉最近一想到蕾蕾要遠行就落淚，她說，內心不捨又感動，蕾蕾很期待有人能讓她喊「爸爸、媽媽」，非常渴望有個家，過去8個月來，定期與在美國的收養父母視訊聊天，對方是在美國的華人，彼此能用國語溝通。

蘇黃根葉夫婦剛接手照顧時，蕾蕾瘦弱、充滿不安，堅持睡有欄杆的上鋪，在她世界裡，有欄杆的床就是她熟悉的醫院情境。

兩人照顧蕾蕾煞費心思，因體弱無法到人多地方，又要定期回診、服藥，每天戰戰兢兢，某天深夜蘇雲霖不慎打翻蕾蕾的抗過敏藥，兩人焦急地搭車衝往台大兒醫，就怕斷藥；如今蕾蕾就讀小學四年級，重獲健康是兩人最有成就感的事。

養父母預計明年1月初帶蕾蕾回美國，養父母育有3個兒子，分別讀大學、高中、國中，蕾蕾最近逢人便分享「我會有3個哥哥喔！」她也忙著收行李，準備好多衣物、玩偶要帶到美國，顯見她對新生活的期待。

前天聖誕節，新北社會局為蕾蕾辦歡送會，現場超過50人，送上許多禮物與祝福，曾照顧她的護理師，一見面就衝上前給個大擁抱，社會局長李美珍說，很多愛圍繞在蕾蕾身邊，「當下畫面讓人非常感動」。

李美珍說，每年台灣約有300名孩子，因原生家庭的困難，無法在原生家庭長大，收出養常被形容為一場愛的接力賽，既然是接力，每一個棒次皆需完成各自的賽程，才有辦法順利接棒。

近年收出養兒童風氣雖然提高，但赴台收養兒童的人，卻比台灣「自己人」來得多，學者直言，這是警訊，台灣對收養的支持及鼓勵不足，可借鏡歐美透過減稅、經濟補貼及育嬰假等，帶動收養風氣。

衛福部社家署統計，去年完成202件未成年兒少非血緣收出養，台灣國內102件、赴台收養100件，今年1至6月已有112件，赴台收養66件高於台灣國內46件。

天主教福利會執行收出養任務40年，出養到歐美案例以美國占最多，其次是荷蘭、瑞典，也努力維護手足共同收養原則，曾完成3兄妹、4兄妹一起出養到美國同一家庭的超級任務。

「出養孩子是國家的事，不是個人的事。」師大社工系兼任副教授賴月蜜說，政府應思考制度是否對台灣收養人支持不夠；瑞典做法值得台灣借鏡，不論多大的孩子出養到瑞典都視為剛出生，收養父母可申請最長480天育嬰假，讓收養父母有足夠時間好好照顧孩子。

寄養童蕾蕾（左五）將出養到美國，新北市社會局邀集蕾蕾生命中的貴人，為她辦歡送會，...
寄養童蕾蕾（左五）將出養到美國，新北市社會局邀集蕾蕾生命中的貴人，為她辦歡送會，氣氛溫馨感人。(圖／新北市社會局提供)

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