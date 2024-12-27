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東華大學宿舍沒熱水 學生諷「比非洲可憐」校方擬補償

記者王思慧／花蓮27日電
東華大學宿舍向晴莊每層樓有公共淋浴間，開放24小時供學生使用。(圖／東華大學提供)
東華大學宿舍向晴莊每層樓有公共淋浴間，開放24小時供學生使用。(圖／東華大學提供)

東華大學宿舍「向晴莊」上月起浴室熱水供應不足，有些房間甚至完全沒有熱水，引發學生不滿，抱怨每年繳住宿費約1萬元，卻只能冷水澡。校方回應，月中陸續更換馬達、熱水泵等，可能造成水溫不穩，研擬電費補償。

東華大學學生在網路爆料，浴室11月5日起就沒有穩定的熱水，有學生打開水龍頭熱水甚至一滴水都沒有，直吶喊「比非洲還可憐」，通知學校總務處後卻沒有改善，12月23日有超過20個房間學生反映無熱水可用。

東華大學學生會表示，向晴莊建造時間比較早，懷疑循環馬達、水管配置有問題，假設1、2樓住宿生大量開熱水，容易造成3、4樓沒熱水，或是水溫或忽冷忽熱，尤其冬天沒熱水洗澡很容易感冒。學生反映沒熱水後，學校除開放淋浴間全天候使用，也有協調隔壁宿舍開放淋浴間。

東華大學學務長林俊瑩表示，向晴莊熱水泵系統在2014年建置，使用10年後設備逐漸老舊，加上403花蓮地震造成設施受損；12月中接獲學生反映便積極維修，陸續更換循環馬達、熱水泵等零件。

林俊瑩指出，宿舍熱水系統量體大，之前都有更換馬達，但測試過程中偶爾發生跳機狀況，經持續更換零件後，24日、25日監控熱水供應已沒有問題，溫度維持在攝氏45度以上。這次熱水供應系統主要影響宿舍房間，每層樓的公共淋浴間則沒有問題，更開放24小時使用。

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