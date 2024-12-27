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業界：這4大變數將讓台房市「量縮價跌」 交易量恐減2成

台灣新聞組／台北27日電
台灣受經濟情勢、房市政策、兩岸關係、地緣衝突四大變數衝擊，業者預估2025房市「量縮價跌」。圖為台北市士林區街區建案建築櫛比鱗次。（中央社）
台灣受經濟情勢、房市政策、兩岸關係、地緣衝突四大變數衝擊，業者預估2025房市「量縮價跌」。圖為台北市士林區街區建案建築櫛比鱗次。（中央社）

明年台灣房市將進入冰河期。永慶房屋、591新建案昨天相繼公布2025年房地產趨勢，永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，受經濟情勢、房市政策、兩岸關係、地緣衝突四大變數衝擊，明年房市「量縮價跌」，全年交易量估年減18%至21%，將是近7年來交易量首度跌破29萬棟大關，房價更有7%至15%的跌價空間。

趨勢專家李同榮也預言，2025房市將進入「主跌」階段，全年交易量可能縮減10%至15%，價格平均下修1成，台南率先領跌。

據政大永慶即時房價指數，今年第4季7都房價已全面反轉，由漲轉跌。

若進一步觀察7都房價指數的變化，新北、台南較2024年第3季下跌2%內，跌幅較輕，台北、桃園、新竹縣市與台中則季減2.3%至3.3%，高雄季減減幅逾4%。

葉凌棋說，今年第7波信用管制後，房市急速冷卻，銀行放貸減緩連帶影響成交量下跌，10月以來「價量俱跌」，不少屋主嗅到房價缺乏上漲的力道，委售量持續增加。展望明年，剛需強勁的區域房價估跌幅7%至10%左右；過度投機炒作的區域房價，甚至有10%至15%的跌價空間。

根據591新建案統計，今年全台總銷金額爆出2.56兆元(台幣，下同，約782.3億美元)天量，再破歷史新高，若以台北大巨蛋造價約400億元(約12.2億美元)估算，已可孵出逾「60顆巨蛋」，規模相當驚人。

但專家指出，今年房市上半年有多激情，下半年就有多冷感，尤其近日央行雖然刀下留人，但有鑑於第7波管制又快又猛，許多建商來不及收手只能硬著頭皮上場，估計「量多、人少、買氣冷」的情況仍將持續。

央行9月19日理監事會揮出歷年最重的打炒房「組合拳」，首張「成績單」也出爐。11月，除一直被列管的工業區閒置土地抵押貸款撥款金額「掛蛋」外，第7波房市管制鎖定的四大類貸款，包括公司法人房貸、第3戶以上房貸、豪宅貸款及餘屋貸款，平均貸款成數全數跌至3成以下，銀行撥款金額也較加碼管制前大幅萎縮。

央行9月新增規定，第二戶房貸最高成數由6成降為5成，並由原先「特定地區」擴大實施地區至全國。

11月第二戶房貸平均貸款成數跌至48.01%，較第7波管制上路前的57.91%大減近1成，撥款金額從逾49億元減至不到9億元，驟減40億元。

統計這5大類受限貸款，9月銀行合計撥款131.97億元，11月只剩14.71億元，僅9月的1成水準。

591新建案總編輯李忠哲分析，明年最大的未爆彈仍是「房貸」問題，短期內，央行對資金的「源頭打擊」還未結束，再加上年初適逢美國大選交接期等外部變數，都讓房市像遊走在鋼索上。

貸款 房價 央行

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