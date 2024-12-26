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Uber Eats表達失望…台2外送龍頭合併案 遭公平會否決

台灣新聞組／台北26日電
公平會25日決議，禁止Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，Uber Eats則對此表示失望。(記者杜建重／攝影)
公平會25日決議，禁止Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，Uber Eats則對此表示失望。(記者杜建重／攝影)

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業案，公平會委員會議昨天決議禁止合併。Uber Eats對合併遭禁表達失望，foodpanda德國總公司Delivery Hero則聲明將持續致力於發展及運營台灣市場。

公平會指出，合併案具顯著限制競爭疑慮，合併後Uber Eats不受束縛，更可能提高對消費者的價格，及對餐飲業者抽成，「限制競爭之不利益大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭」，因此依公平法禁止合併。

Uber Eats昨表示，對於公平會的決議，「我們表達失望」。Uber Eats指出，深信這項交易案能夠帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。從宣布進行此併購計畫迄今，Uber Eats一直與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。

Uber Eats今年5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，但須經公平會審議。Uber Eats11月8日提出完整申報資料，此案才進入審查程序，公平會曾宣布延長審議60天，最遲明年3月21日完成審查，但昨天委員會議即做成禁止結合決議。

公平會副主委陳志民表示，兩大平台合併後市占率達九成以上，委員會議認為，Uber Eats所受競爭壓力來自於foodpanda，結合後將消除此競爭壓力，且其他競爭者對Uber Eats所能施加之競爭壓力有限，結合後Uber Eats更有誘因提高對消費者的價格，及對餐飲業者的抽成。

此外，潛在競爭者難以及時且充分入場，對Uber Eats產生壓力，且Uber Eats相對交易人都屬中小型餐飲業者，難以繞過平台找到其他的交易管道，難以制衡Uber Eats市場力，結合後更欠缺抗衡力量。

陳志民說，Uber Eats雖主張合併後可提高網路密度，認為透過實現密度經濟可提高配送效率，可以收更多訂單，一個外送員可同時收很多訂單；合併可擴大消費者與餐廳消費範圍，並可為消費者及餐廳節省使用兩個平台的成本。公平會認為上述說法難以檢驗真實性，短期也很難實現，其二，不是透過結合才能實施，本身就可實施，不是結合專屬利益；其三則是可能產生限制競爭效果，兩者不成比例。

陳志民指出，Uber Eats也提出自我矯正承諾，願意行為面調整，但公平會委員會認為，提出的承諾都是短期與暫時行為面措施，且很難回復或重建事業間結合的競爭損害，也難透過承諾回復結合前的市場競爭，及修復結合造成的競爭損害，因此認定結合限制競爭效果遠大於整體經濟利益，且無法透過承諾的矯正措施回復，最後決定禁止結合。

公平會之前曾否決數起重大併購案，包括好樂迪公司與錢櫃公司結合案、二度禁止燁聯鋼鐵併購唐榮鋼鐵；三度否決統一公司結合維力公司。

Uber Eats、foodpanda禁止合併
Uber Eats、foodpanda禁止合併

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