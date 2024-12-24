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公糧輔導收購價增1.5元 台預算年增8億 學者：經費哪來

記者李柏澔／台北24日電
農業部23日舉辦「糧食產業全面升級計畫」記者會，計畫收購價一樣維持每公斤26元，但會透過提高公糧收購量的方式，以及加配合「１集、２轉、3加３」政策，糧食產業全面升級計畫年經費約57.2億。(記者侯永全／攝影)
農業部23日舉辦「糧食產業全面升級計畫」記者會，計畫收購價一樣維持每公斤26元，但會透過提高公糧收購量的方式，以及加配合「１集、２轉、3加３」政策，糧食產業全面升級計畫年經費約57.2億。(記者侯永全／攝影)

立法院7月決議公糧價格漲5元，農業部不同意，引發反彈，農業部昨天公布公糧收購調整措施，只提高輔導收購價1.5元，預計每年預算增加8億元，明年第一期作適用。但學者質疑，增加的經費怎麼處理？是否排擠其他農業發展預算？政府需規畫與面對。

根據統計，繳交公糧稻農僅占國內整體3成，其餘均走向民糧市場，目前乾穀計畫收購價每公斤26元、輔導收購價每公斤23元、逾糧收購價每公斤21.6元。

農業部長陳駿季昨公布「糧食產業全面升級計畫」公糧收購措施，在公糧收購總量不變下，計畫收購價維持26元，但一、二期作每公頃收購量由原本2000公斤、1500公斤，提高到3250公斤和2500公斤。

另為達到支撐糧價，輔導收購價提高每公斤1.5元，達24.5元，餘糧收購價每公斤21.6元維持不變，但第一、第二期收購數量由2000、2400公斤下降為400和300公斤。調整後，交公糧稻農年收入相當每公頃增加2萬元，每年預算增加8億元，一年糧食產業全面升級計畫總體經費約57億元。被問到調整方案和立院主決議有落差，陳駿季表示，會盡可能向立委說明。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，若大家都改繳公糧，糧倉會爆倉；富里鄉農會總幹事張素華說，當稻米生產過剩又提高公糧收購價，會造成一窩蜂的種植，衝擊整個產業鏈，農業部這次作法，予以肯定。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，本次直接提高輔導收購價，會讓市場價格跟著上漲，有照顧到農民收益，計畫收購量的增加對農民收入也是有幫助，且這次調整不只考量稻米產業，也有提高轉作休耕等獎勵，目前來看仍有維持現階段的生產結構，也盡量不讓農業資源過度集中稻米產業。

農業部 預算

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