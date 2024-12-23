我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

軍力流失 立委指提前退伍官兵數每年逾千 國防部說不清

記者程嘉文／台北23日電
兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。（本報資料照片）
兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。（本報資料照片）

兩岸關係緊張與疫情結束後的缺工潮，導致國軍人力嚴重流失。立委王定宇上月質詢指出，各軍校畢業生提前賠款退伍，每年超過1000人，將近招生數三分之一。本報系聯合報記者詢問國防部，卻得到宛如羅生門的矛盾結果。軍方官員私下表示，志願役官兵薪水乍看不低，但相較於同樣勞力類工作就明顯見絀。若要讓從軍具備職場競爭力，每月恐要加薪2萬（台幣，下同，約615美元）以上。

11月25日，王定宇在立院外交及國防委員會，引述國防部人事次長室提供數據，各軍校畢業生任官未滿年限提前賠錢退伍案例，今年前10個月已達1037人；本年度各軍校招獲學生總數為3433人。

但記者日前詢問國防部11月底最新數字，人事次長室本月18日的答覆卻減為680人，並稱立委引述的是全體軍士官提前退伍人數，包括一般社會青年報考的專業軍、士官班；單論軍校畢業生，就只有680人。

記者再度詢問，就立委表格列出時段，軍校畢業生的提前退伍數字。人次室答覆，今年前10個月199人。這代表今年11月提前退伍者高達481人，對此人次室又宣稱，18日提供的680人「數字錯誤」，截稿前尚未提供新數據。

國防部長顧立雄在立院表示，已將提升待遇的方案送交政院。國防部不透露方案內容，據傳為每月增加「志願役加給」5000元，「戰鬥部隊加給」2000至3000元。有官員私下表示，若以同樣必須早起、長時戶外勞動的職業類別相比，軍人薪水還是明顯不及，恐怕要加2萬元以上，才能真正「有感」。

官員也承認，海軍艦艇單位第一線長時間在海上與共艦周旋，是近年人力流失的「重災區」，有些主戰艦艇的編現比僅達七成。海軍將領表示，艦艇人員專屬的海勤加給也需相應調整，否則其他加給提高後，只會使上船服役的誘因變得更低。

中將退伍的前立委吳斯懷說，國軍待遇比美、星等國差距明顯，確實須提高，但預算支用要考慮平衡，除直接撥預算加薪，也該運用其他手段，提升軍人尊嚴與生活品質。

國防部 預算 疫情

上一則

閻連科在國際獲獎無數 曾遭聯副退稿 指台創作語言勝陸

下一則

新聞眼／潛艦人命關天 在野把關非擋預算

延伸閱讀

夜間多處遭空襲 俄羅斯國防部：共擊落42架烏克蘭無人機

夜間多處遭空襲 俄羅斯國防部：共擊落42架烏克蘭無人機
韓國瑜將率團赴川普就職典禮 綠委提「蕭美琴模式」盼比照

韓國瑜將率團赴川普就職典禮 綠委提「蕭美琴模式」盼比照
運用總統提用權 美宣布5.7億美元對台軍援

運用總統提用權 美宣布5.7億美元對台軍援
潛艦國造預算 委員會全數通過 國民黨將提議分階段編列

潛艦國造預算 委員會全數通過 國民黨將提議分階段編列

熱門新聞

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16
今年雙城論壇由華源率團的上海團16日下午1時左右抵達松山機場後，下午也到廣慈園區參觀，晚間則由蔣萬安於圓山飯店設宴招待，席開28桌。（記者林麗玉/攝影）

菜單曝光濃濃台灣味 蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

2024-12-16 05:58

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先