台自製海鯤艦海試 缺水、保險、噪音… 關卡重重待解

立法院外交及國防委員會審查明年度國防預算，朝野立委以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。（本報資料照片）

立法院外交及國防委員會日前通過國造潛艦「第二階段：原型艦海鯤艦」以及「第三階段：後續艦籌建」的兩筆預算 ，不過立下但書，必須等海鯤艦展開海試及完成海試後始能動支，然而，從海軍專業的角度，海鯤艦要展開海試，其實還有重重難題。

外交及國防委員會審查明年度國防預算，針對各方矚目的潛艦國造預算，除了原型艦「海鯤艦」明年度的5億8495萬元（台幣，下同，約1800萬美元）預算以主決議的方式暫列外，後續7艘潛艦「第3階段後續艦籌建案」編列於明年的19億9600萬元預算，也以主決議要求國防部 必須在海鯤艦完成海測後始能動支。

預算審議前，對於潛艦預算究竟該凍結或刪除，各方意見不一，兩筆潛艦預算雖經折衝都獲得保留，但關鍵仍在海鯤艦的海測能否順利？根據國防部預估，目前仍在泊港測試中的海鯤艦，預計明年4月可展開海上測試、預計9月完成、按期程應在11月交付海軍。不過在專業看來，光海測就是大挑戰。

曾任海軍司令、經手潛艦國造最初規畫的國民黨立委陳永康指出，海鯤艦出港，單單以航速7節航行到高雄港20浬外的測試區，來回估計就要8小時；其次，在海上測試4到5個小時，估計逾80名船員及測試人員既沒有水、還要自己帶便當，最麻煩是廁所馬桶還有繁複抽吸程序，沒有受過訓練的人根本不知道該如何使用。

原型艦出海測試，包括前導艦、周圍水面警戒艦、救難艦、水下要有監控艦，肯定勞師動眾；尤其左高海域商船往來頻密，必須提前72小時發布管制通告；更別提只要一出港，免不了各方情報船隻、飛機，都會來刺探。

另外，陳永康也質疑，測試階段的保險 合約是否已經完備？不管是人員落海、機器故障、漁船侵入測試區衍生意外等，所有前置作業都須審慎。他提醒，台灣包括離岸風機等大型工程，都需再找海外公司再保險，這都是台船公司必須備妥的前置準備。

退休海軍官員回憶，當年海龍、海虎在原廠海測，每艘大約需經六至八個月；而當年「光華計畫」籌建成功級艦，雖採用已經成熟的美軍派里級巡防艦為藍本，但所有交船前的測試仍必須全部完整測過一輪。如今全新的海鯤艦恐怕還需考慮缺失改正、再測試的時間，潛艦國造如何能走得順、走得遠，恐怕還有長路要克服。

此外，立法院外交及國防委員會日前通過明年度國造潛艦的2、3階段預算，不過，早在國防部提出從明年（2025）起到2038年間分14年編列2840億8080萬元預算，一次編足14年、跨過3任政府任期的預算時，就引發各界爭議；尤其面對人命關天的潛艦，朝野都不免質疑。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，分階段編列預算，應該是可行的選項。揭仲分析，海軍將分「2、3、2」批次建造後續艦，但每階段隨著新需求、新裝備獲得，都可能構型大改，相關次系統、零組件都可能變動，甚至影響到設計，因此現在一次編足14艘的預算其實沒有必要。

中華戰略學會資深研究員張競則指出，軍備量產階段還會有各項變數，不容樂觀。處理當前爭議，首先必須檢討此種預算規畫與配置方式，是否符合各項預算與政府採購作業法規？