我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

台自製海鯤艦海試 缺水、保險、噪音… 關卡重重待解

記者李人岳／台北23日電
立法院外交及國防委員會審查明年度國防預算，朝野立委以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。（本報資料照片）
立法院外交及國防委員會審查明年度國防預算，朝野立委以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。（本報資料照片）

立法院外交及國防委員會日前通過國造潛艦「第二階段：原型艦海鯤艦」以及「第三階段：後續艦籌建」的兩筆預算，不過立下但書，必須等海鯤艦展開海試及完成海試後始能動支，然而，從海軍專業的角度，海鯤艦要展開海試，其實還有重重難題。

外交及國防委員會審查明年度國防預算，針對各方矚目的潛艦國造預算，除了原型艦「海鯤艦」明年度的5億8495萬元（台幣，下同，約1800萬美元）預算以主決議的方式暫列外，後續7艘潛艦「第3階段後續艦籌建案」編列於明年的19億9600萬元預算，也以主決議要求國防部必須在海鯤艦完成海測後始能動支。

預算審議前，對於潛艦預算究竟該凍結或刪除，各方意見不一，兩筆潛艦預算雖經折衝都獲得保留，但關鍵仍在海鯤艦的海測能否順利？根據國防部預估，目前仍在泊港測試中的海鯤艦，預計明年4月可展開海上測試、預計9月完成、按期程應在11月交付海軍。不過在專業看來，光海測就是大挑戰。

曾任海軍司令、經手潛艦國造最初規畫的國民黨立委陳永康指出，海鯤艦出港，單單以航速7節航行到高雄港20浬外的測試區，來回估計就要8小時；其次，在海上測試4到5個小時，估計逾80名船員及測試人員既沒有水、還要自己帶便當，最麻煩是廁所馬桶還有繁複抽吸程序，沒有受過訓練的人根本不知道該如何使用。

原型艦出海測試，包括前導艦、周圍水面警戒艦、救難艦、水下要有監控艦，肯定勞師動眾；尤其左高海域商船往來頻密，必須提前72小時發布管制通告；更別提只要一出港，免不了各方情報船隻、飛機，都會來刺探。

另外，陳永康也質疑，測試階段的保險合約是否已經完備？不管是人員落海、機器故障、漁船侵入測試區衍生意外等，所有前置作業都須審慎。他提醒，台灣包括離岸風機等大型工程，都需再找海外公司再保險，這都是台船公司必須備妥的前置準備。

退休海軍官員回憶，當年海龍、海虎在原廠海測，每艘大約需經六至八個月；而當年「光華計畫」籌建成功級艦，雖採用已經成熟的美軍派里級巡防艦為藍本，但所有交船前的測試仍必須全部完整測過一輪。如今全新的海鯤艦恐怕還需考慮缺失改正、再測試的時間，潛艦國造如何能走得順、走得遠，恐怕還有長路要克服。

此外，立法院外交及國防委員會日前通過明年度國造潛艦的2、3階段預算，不過，早在國防部提出從明年（2025）起到2038年間分14年編列2840億8080萬元預算，一次編足14年、跨過3任政府任期的預算時，就引發各界爭議；尤其面對人命關天的潛艦，朝野都不免質疑。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，分階段編列預算，應該是可行的選項。揭仲分析，海軍將分「2、3、2」批次建造後續艦，但每階段隨著新需求、新裝備獲得，都可能構型大改，相關次系統、零組件都可能變動，甚至影響到設計，因此現在一次編足14艘的預算其實沒有必要。

中華戰略學會資深研究員張競則指出，軍備量產階段還會有各項變數，不容樂觀。處理當前爭議，首先必須檢討此種預算規畫與配置方式，是否符合各項預算與政府採購作業法規？

預算 國防部 保險

上一則

被陸禁最多書的作家閻連科談創作 要有胡扯八道的自由

下一則

藍擬全面封殺大法官人事案 綠拉攏白至少放行2人

延伸閱讀

專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘

專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘
陸擴大軍演？ 軍事專家：就算編故事 國安至少應提航跡

陸擴大軍演？ 軍事專家：就算編故事 國安至少應提航跡
台灣軍校課程調整 刪中國現代史 縮減孫子兵法、英文學分

台灣軍校課程調整 刪中國現代史 縮減孫子兵法、英文學分
賴清德訪南太過境夏威夷及關島 將會老朋友與智庫座談

賴清德訪南太過境夏威夷及關島 將會老朋友與智庫座談

熱門新聞

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16
今年雙城論壇由華源率團的上海團16日下午1時左右抵達松山機場後，下午也到廣慈園區參觀，晚間則由蔣萬安於圓山飯店設宴招待，席開28桌。（記者林麗玉/攝影）

菜單曝光濃濃台灣味 蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

2024-12-16 05:58

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先