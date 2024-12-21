張惠妹大巨蛋唱三天三夜 里長驚像地震：電梯燈晃門嘎響

張惠妹初登大巨蛋。(聲動娛樂提供)

天后張惠妹一連五天在台北大巨蛋開唱，除嗨唱超過3小時唱「三天三夜」也讓歌迷嗨翻全場跳起來。不過周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震 般震出嘎嘎響，連放桌上水杯、冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，里長批根本像地震。

位於大巨蛋旁的信義區新仁里長吳建德說，昨天陸續有里民在他的里長公版群組貼出大巨蛋開唱的震動影片，尤其震動比較大的時間是在晚上10點開始，許多比較年長的老人家，都已經準備睡覺。

他說，這些里民在社群貼出來的影片，都是大巨蛋周邊居民昨晚真實的感受，請市長蔣萬安 立即裁示，請市府要暫停大巨蛋張惠妹演唱會的唱跳活動，用科學的方法提出適當管理對策，避免娛樂行為干擾周邊居民正常生活！

吳建德說，昨天張惠妹首場演唱會之前，因先前已經預告會唱三天三夜，所以預先請里民在公版上注意一下有沒有一些震動的狀況，結果真的發生只要大巨蛋唱跳，周邊住戶家裡的燈都就會搖動。甚至讓居民害怕的是當時搭電梯時，電梯也在搖。甚至不僅新仁里，隔壁也有里感覺在搖。