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張惠妹大巨蛋唱三天三夜 里長驚像地震：電梯燈晃門嘎響

記者林麗玉、洪子凱／台北22日電
張惠妹初登大巨蛋。(聲動娛樂提供)
張惠妹初登大巨蛋。(聲動娛樂提供)

天后張惠妹一連五天在台北大巨蛋開唱，除嗨唱超過3小時唱「三天三夜」也讓歌迷嗨翻全場跳起來。不過周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎響，連放桌上水杯、冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，里長批根本像地震。

位於大巨蛋旁的信義區新仁里長吳建德說，昨天陸續有里民在他的里長公版群組貼出大巨蛋開唱的震動影片，尤其震動比較大的時間是在晚上10點開始，許多比較年長的老人家，都已經準備睡覺。

他說，這些里民在社群貼出來的影片，都是大巨蛋周邊居民昨晚真實的感受，請市長蔣萬安立即裁示，請市府要暫停大巨蛋張惠妹演唱會的唱跳活動，用科學的方法提出適當管理對策，避免娛樂行為干擾周邊居民正常生活！

吳建德說，昨天張惠妹首場演唱會之前，因先前已經預告會唱三天三夜，所以預先請里民在公版上注意一下有沒有一些震動的狀況，結果真的發生只要大巨蛋唱跳，周邊住戶家裡的燈都就會搖動。甚至讓居民害怕的是當時搭電梯時，電梯也在搖。甚至不僅新仁里，隔壁也有里感覺在搖。

吳建德說，尤其昨天的狀況是發生在晚上十點之後，結果里民將家裡震動搖晃的影片，就在里內公版如「雪片般」傳來，民眾來陳情的影片相當多，他呼籲市府應該提出管理對策，「小巨蛋做得到，大巨蛋也應該要做得到」。

天后張惠妹一連五天在台北大巨蛋開唱，周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎...
天后張惠妹一連五天在台北大巨蛋開唱，周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎響，連放桌上水杯冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，里長批根本像地震。（圖／里長提供
天后張惠妹一連五天在台北大巨蛋開唱，周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎...
天后張惠妹一連五天在台北大巨蛋開唱，周邊居民住家水晶燈超晃，大門像地震般震出嘎嘎響，連放桌上水杯冷水壺水也不斷晃動，連搭電梯電梯也在晃，里長批根本像地震。（圖／里長提供

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