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分析師：明年半導體 仍是台積電「一個人的武林」

記者簡永祥／台北21日電
分析師預估，台積電資本支出明年將大幅領先三星、英特爾，這也代表台積電市占還會持續攀高。圖為台積電廠區外觀。(本報資料照片)
分析師預估，台積電資本支出明年將大幅領先三星、英特爾，這也代表台積電市占還會持續攀高。圖為台積電廠區外觀。(本報資料照片)

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明針對2025年全球半導體及AI（人工智慧）產業發展提出看法，他認為，明年仍是台積電一個人的武林，唯一的烏雲可能是「白宮」，而美中貿易戰無法阻擋中國大陸自建產能，這讓全球半導體產業分化趨勢愈來愈明顯。

陳慧明昨日出席「全球半導體暨AI投資展望」活動，他強調，成熟製程在大陸產能大幅增加下，明年仍然非常辛苦。此外，全球半導體產業分化趨勢愈來愈明顯，而且這股分化的趨勢，不只是區域變化，先進製程和成熟製程也是如此。

他預估，台積電明年資本支出上看380億美元，年營收增幅可達25%，其中增幅約5%來自英特爾大量採用先進製程，其餘成長動能還是來自AI晶片。反觀英特爾晶圓代工服務事業營收成長停滯、三星也呈現同樣態勢，台積電資本支出明年將大幅領先其他兩家對手，這也代表台積電市占還會持續攀高。

陳慧明預估，到了2030年時，台積電資本支出將高達700億美元，台積電未來營運可說沒有什麼烏雲，「唯一的烏雲是白宮」。台積電2奈米產能從10K增加到40K時，資本支出約達200億美元，三星、英特爾也很難跟得上台積電。

綜觀明年半導體產業走勢，他預估明年半導體主流仍然是全球7大科技大廠，包括AWS、Google、Meta、微軟四大雲端服務供應商（CSP），以及蘋果、輝達、特斯拉3家品牌大廠。其中，四大CSP廠明年資本支出將達2千億美元，受惠的還是輝達，以及台、美合作緊密的供應鏈，如雲端伺服器業者和提供代工服務的台積電。

陳慧明表示，這也意味過去蘋果好、台灣跟著好的模式，現在已轉變為CSP好、台灣跟著好。他說，過去半導體好就是因為蘋果好，而台灣好也是因為有台積電等蘋概股，因此，過去蘋果好、台灣跟著好，但這兩年反而會是CSP好、台灣跟著好。

CSP資本支出擴大，代表這些業者對於AI及大語言模型投資積極，將帶動台積電、輝達明年都會有不錯表現，資料中心、AI伺服器也會是2025年成長性較高的產業。

關於美國政府制裁大陸半導體，陳慧明分析，從中芯國際公布的財報來看，中芯第3季產能利用率還高達九成，雖然不少歐美訂單移轉至台灣晶圓廠，但大陸擁有龐大的內需市場，這也讓大陸的國產化晶片替代上來，美國未來如何加大制裁，仍有待觀察。

台積電 AI 輝達

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