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「每平米6.4萬」台北101蟬聯地王12年 北市地價漲5%

記者楊正海、游明煌／台北20日電
台北市公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，101大樓依然蟬聯地王。(本報資料照片)
台北市公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，101大樓依然蟬聯地王。(本報資料照片)

台北市2025年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，地政局昨天公布，全市平均調幅較今年上漲5.24%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺210萬3000元(台幣，下同，約6.4萬美元)換算每坪約695.2萬元(約21.2萬美元)，第12度站上全台地王寶座。

北市地政局統計，明年地價作業調查期間，全市不動產買賣登記案量3萬116件，比去年同期2萬5186件增加4930件，增幅19.57%，中斷連續2年負成長，為2016年以來第2高，交易量明顯升溫，主要受經濟成長率回升、市場資金充沛等因素影響。不動產交易價格依實價登錄資料及地價調查結果亦呈現上漲，整體呈現「量增價漲」格局。

全市4944個地價區段，評議結果4822個地價區段上漲，121個地價區段持平，僅1個地價區段下跌；12行政區評議結果均上漲。

地政局指出，漲幅最大的南港區公共建設逐步到位，又有大型開發案帶動，產業進駐需求增溫，平均調幅5.89%；居次的中山區交通路網密集，生活及商業機能俱佳，平均調幅5.79%。漲幅最小的大安區房價基期較高，實價登錄交易價漲幅相對和緩，平均調幅4.64%。

眾所矚目的地王依然由「台北101大樓」蟬聯，是全台熱門觀光地標景點，加上商辦市場需求殷切，地價穩定成長；「國泰置地廣場」每平方公尺201萬7000元，每坪約666.8萬元，連2年蟬聯地后；第3名「新光摩天大樓」每平方公尺199萬9000元，換算每坪約660.8萬元，地政局認為，隨著「台北雙子星」聯合開發案等持續推動，前景可期。

基隆明年公告土地現值日前基隆市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.18%，地王仍由廟口大四美連續28年蟬聯；明年公告土地現值每平方公尺52萬9113元，換算每坪約175萬元，微幅上漲1.16%。

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