4分2秒添1人…台癌症鐘快轉17秒 肺癌蟬聯癌王
癌症時鐘再度快轉，癌症發生率持續上升，加上疫情期間民眾篩檢意願低，專家示警，疫情後恐迎來「癌症海嘯」。根據衛福部公布最新癌症登記報告，2022年新發生癌症人數13萬293人，較前一年增加8531人，癌症時鐘在停滯一年後快轉17秒，平均每4分2秒就新增一名癌症患者。
衛福部昨公布「2022年癌症登記報告」，十大癌症男女合計發生人數，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、子宮體癌。與去年相比，肺癌連續兩年第一，攝護腺癌前進一位，與口腔癌互換，去年第一次進榜的胰臟癌跌出榜外，子宮體癌進入前10名。
2022年新發生癌症人數突破13萬人，全癌症標準化發生率為每10萬人口323.3人，較2022年增加16.8人。
國健署統計，往年癌症發生人數比前一年增加4000到5000人。國健署長吳昭軍表示，2021年受新冠肺炎疫情影響，民眾減少就醫、篩檢，之前就已預估，疫後2022年癌症新發生人數一定增加。
國健署癌症防治組長林莉茹說，2022年全癌症發生年齡中位數64歲，與2021年相同，各主要癌症發生年齡中位數，除了肺癌、皮膚癌及子宮體癌提早1歲，其餘與2021年相同。
而根據2022年癌症登記報告，攝護腺癌排名第五位，新增9062人，更是男性第三大癌症；女性子宮體癌再度擠回前10名。專家指出，攝護腺癌與子宮體癌皆與飲食西化，攝取過多高脂食物有關，攝護腺癌有年輕化趨勢，且3成診斷時已是晚期，呼籲50歲以上男性勿忽視頻尿、急尿、夜尿等症狀。
癌症發生人數多集中於50歲以上，占83%，發生人數增加以60至79歲較明顯。肺癌去年首次超越大腸癌，今年連續奪冠，共1萬7982人新發生個案。林莉茹說，女性肺癌發生率逐年攀升，今年達8565人，原因與女性自我健康意識較強，對肺癌檢查接受度較高有關。
台大癌醫分院院長楊志新也表示，國健署推動肺癌低劑量電腦斷層篩檢（LDCT），找出更多早期肺癌個案，罹癌人數近年必定上升，但晚期病人比率將相對下降。衛福部提供5癌篩檢，包括肺癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌，明年起部分篩檢資格放寬，預計元旦上路。
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