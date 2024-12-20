「太快會跌倒」央行未推第8波打炒房 盯銀行兩缺失

中央銀行總裁楊金龍說，銀行不動產貸款集中度仍高，將加強不動產貸款金檢。(記者邱德祥／攝影)

中央銀行9月祭出第7波選擇性信用管制打炒房，市場以「金龍海嘯」形容央行 此舉對房市的衝擊。央行總裁楊金龍昨天被問到對「金龍海嘯」的看法時表示覺得「五味雜陳」，他對廣大的相關從業人員「總覺得sorry」，但對於能夠扭轉房價只漲不跌的預期感到安慰，「我不覺得我好像是英雄，希望大家生活共好」。

央行昨天並未調升存款準備率以緊縮市場資金水量，也沒有推出第八波選擇性信用管制，不過，楊金龍說，近期專案檢查發現銀行有貸款 成數超過法定上限、利用周轉金等其他名目貸款等兩大缺失，明年將加強專案金檢，並檢視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案落實情形。

至於為何未祭出第8波打炒房措施，楊金龍指出，他上次說過大象轉身時要慢慢轉，不能太快，否則「一跌倒就會爬不起來，像某些國家」，因此央行才會慢慢地向銀行道德勸說，也和金管會、財政部 密切合作。

楊金龍說，當前銀行不動產貸款集中度仍高，央行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案的落實情形，如果優於預期當然很好，但如果效果不佳，就會積極與成效不佳的銀行個別檢討改善方案。

央行於8月中請銀行提出改善計畫，自主控管未來一年不動產貸款總量。楊金龍說，國銀上繳計畫後，其中九家銀行被央行「退件」，要求重新調整，補交後有一家被二度退件，「我們是很serious（認真的）」。

此外，央行近期也對銀行不動產抵押貸業務進行專案金檢，並且發現缺失，包括貸款成數超過法定上限、利用其他名目例如用周轉金來貸款等。楊金龍表示，今年第四季到明年第四季，央行都會監控銀行自主管理不動產貸款改善方案執行情形，未來將持續加強辦理銀行不動產抵押貸款業務專案金檢，要求銀行落實央行規定及改善缺失。