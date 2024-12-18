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台勞退舊制40年 領到退休金比率不到1成 僅約83萬人

記者陳素玲／台北報導
近年來不少高齡族群重返職場，專家表示，其中不少人是因為經濟問題，也就是退休保障不足因此被迫就業。(本報資料照片)
近年來不少高齡族群重返職場，專家表示，其中不少人是因為經濟問題，也就是退休保障不足因此被迫就業。(本報資料照片)

中高齡勞工重返就業市場是近年熱門議題，學者分析原因來自老年經濟匱乏，不得不重返職場。而統計到去年底，只有83萬多人領到舊制退休金，平均每人領到約160萬元(台幣，下同，約4.9萬美元)，就算領到退休金也早被通膨吃掉，印證過往舊制被譏「看得到吃不到」，舊制退休金制度缺陷，可能是造成「下流老人」元凶之一。

勞基法1984年上路至今滿40年，而自從新制退休金2005年7月上路，新舊制退休金就常被拿來比較，支持新制、舊制兩派爭辯不休，其中最大爭論點來自舊制退休金標準優於新制。

舊制 挨批「看得到吃不到」

從給付標準來看，舊制退休金給付標準是，前15年年資，每一年年資可以領兩個基數（1個基數等於1個月平均工資）；15年以上的年資，即第16年年資起為1年1個基數。反觀新制退休金是每月提撥薪資6%，等於1年提撥0.72個基數（0.72個月平均工資）。若以30年年資計算，舊制退休金可領45個月平均工資退休金，新制只領21.6個月，新制不到舊制的一半。

表面來看，新制退休金領的比舊制少，支持新制的人經常以舊制領得多，但根本領不到，新制領得少，人人都領得到為由，因此從領到機率來看，新制遠遠勝出。如今數據也顯示，舊制近40年來，領到退休金人數不到1成。

統計顯示，1987年至2023年底，37年期間領到舊制退休金的勞工只有83萬6342人，若以過去曾有900多萬勞工適用舊制退休金人數計算，等於領到退休金比率只有約9%，連1成都不到；累計同期間自勞工退休準備金專戶領取退休金約1.3兆餘元，平均每人約領取160萬元。

新制 100%都能領得到

相較之下，目前已有1272萬名勞工開戶的勞退新制退休專戶，這些勞工100%都領得到，若以舊制不到10%與新制100%相比，舊制退休制度長期被批評「看得到吃不到」，所言不假。

勞退舊制源自勞基法第53條規定勞工自請退休條件，而第55條規定退休金給與標準雖然不低，但是，當年立法背景援引日本終身雇用精神，因此第57條明定「勞工工作年資以服務同一事業者為限」，以致第53條規定的勞工自請退休三項要件，如工作15年以上年滿55歲者；工作25年以上者；工作10年以上年滿60歲者，都是指在同一事業單位。

勞退舊制後來引發詬病的原因，來自其工作年資必須在同一家公司過於嚴格，一來中小企業平均壽命只有13年，因此多數勞工根本達不到勞基法規定的退休要件；其次，實務上很多雇主為了規避勞工退休金，在勞工即將達到退休條件時，以各種理由解雇勞工，讓勞工領不到退休金；第三，當年監督機制不強，不少雇主完全未依勞基法規定提繳到勞工退休準備金專戶，甚至不少企業無預警歇業解散，都造成勞工領不到退休金。

退休金少 高齡被迫再就業

近年來因為少子化導致產業嚴重缺工，政府也推動訂定中高齡就業專法，鼓勵企業聘雇中高齡勞工，專法上路以來，已催出40萬以上中高齡勞工重返職場。儘管有助企業補充勞動力，但專家認為，高齡者再就業，若非源自退休保障不足，被迫就業當然是好事，但判斷其中不少比重來自經濟問題，與日、韓老人因為老年年金不足淪為「下流老人」相近。

台大國發所兼任教授辛炳隆指出，「這幾百萬人如果都沒領到舊制退休金，新制年資應該也只有一點點、甚至完全沒有，加上過去薪資本來就不高，等於是兩頭空，的確最有可能成為下流老人」。

近10年台灣勞退舊制領取人數
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退休金 勞工 就業

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