萬里出現詭異巨石陣號稱可「吸收能量」 地方憂成樹葬區

新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。（圖／張錦豪提供）

新北市萬里區大坪山區一大片土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，中心點種樹，少數放置巨石，並有疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。萬里區長黃雱勉說，農業局已認定非作農業使用，由地政局依法裁罰。

新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。（圖／張錦豪提供）

據了解，這一片土地共分成四個地號，面積超過4000坪，地主中有「致力於古文明之保存、古文明之再現、古文明之傳承為目標宗旨」的組織負責人，堆放巨石的用意在「吸收能量」。

新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。（圖／張錦豪提供）

萬里區雙興里長郭嘉書說，里內這塊土地今年4、5月間開始有動靜，有次曾一下子湧進上百個年輕人，堆放了很多空心磚，看起來有點像樹葬或是宗教儀式，沒有里民說這樣子擺放很好。晚上開車經過那裡，「如果你的心理面沒有很堅強」，都會覺得很不舒服。

兩、三個月前郭嘉書和區公所人員勘查災情時，剛好看到一堆人在那裡，曾去詢問對方土地的用途，吸收能量的說法很難讓人相信，大概也不是事實，希望市府民政局、殯葬管理處、地政局、農業局幫幫里民，釐清狀況，讓鄉親不要再憂慮好山好水的地方要完蛋了。

新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。（圖／張錦豪提供）

有雙興里民說，如果只用空心磚圍出許多圓形區域，不要有奇怪的擺飾，或是有人出現奇怪的動作，大家就會覺得還好，但現況很奇怪，大家才會出面抗議。也有人說，一開門就看到這些景象，有時還會出現一堆人，很不尋常。

新北市萬里區大坪山區土地，被人用空心磚圍出許多圓形區域，多數種樹苗，但有堆放多顆巨石及疑似「布道」行為，令在地民眾感到不安。（圖／張錦豪提供）

新北市議員張錦豪日前曾邀市府相關單位前往會勘，指原本很漂亮的地方變成這樣很不好看。居民原本生活環境很好，現在突然多了好幾個「嫌惡設施」，當然讓人不舒服。過去巨石周圍的空心磚上還有許多石頭造型烏龜，更詭異，現在已經搬走。

張錦豪表示，就他了解這些空心磚和巨石是以教育研究為名的疑宗教組織所為，上網查詢這個組織多是負面訊息，「還有人整身弄成藍的」，不曉得是不是在做很奇怪的布道行為，難保那一天這裡也變成那個樣子，當地民眾希望這些團體趕快遷出去，土地恢復原狀，還給民眾安寧的環境。