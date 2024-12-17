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新聞評論／台人連龍年都不想生 民進黨還在卡代理孕母

聯合報社論
台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失。（本報資料照片）
台灣生育率低迷，連「龍寶寶」紅利也消失。（本報資料照片）

「龍年」接近尾聲，原本期待「龍年效應」能稍稍挽救台灣的生育率，期待卻落空。據估計，今年台灣總出生人口，將出現「龍年比虎年低」的現象。各界焦頭爛額，尋找「少子化」解方，民進黨卻只顧鞏固深綠基本盤，堅決反對「代理孕母」制度。少子化已成國安問題，在民進黨眼裡，「討好基本教義派」卻比國安問題重要。

近年台灣新生兒人數屢創新低，出生率在全球敬陪末座。導致總人口數連續4年下降，成為負成長。今年是龍年，傳統上「龍子」出生率應該提升。未料事與願違，到上月底止新生兒僅12.2萬人，估計全年僅13.4萬人。此數僅達上次龍年新生兒的一半，甚至比傳統認為「不宜生子」的虎年還低。

要提高出生率，複雜也簡單，不外「讓不想生的願意生」、「讓想生的都能生」。近年政府不斷發放各種生育、養育補助，目的即在鼓勵生育；如今看來，連龍年都催生不出龍子，顯示補助手段已然失效。

「擴大人工生殖範圍」及「建立代理孕母制度」，就是「讓想生的都能生」的解方。但代理孕母制度卻一波三折，主要因素就卡在民進黨「基本盤」的若干兒福團體，以及深綠宗教團體如長老教會反對。去年總統大選期間，代理孕母論戰再起，民進黨為爭取選票，一度宣布將把代理孕母制度納入《人工生殖法》修法草案。誰知，賴政府選完翻臉不認人，在親綠社團和長老教會施壓下政策轉彎。

事實上，民進黨在代理孕母制度上已經三度髮夾彎。去年底衛福部一改民進黨一向的反對立場，將代理孕母制納入年中提出的《人工生殖法》草案，是第一次轉彎案。其後，親綠民間團體提升抗議力道，衛福部又收回草案，改口稱採「開放態度」，是第二次轉彎。最近，衛福部又宣布支持將代理孕母和人工生殖法修法「脫鉤」處理，則是第三次轉彎，全案又回到原點。

民進黨立場反覆，主要是受制於反對代理孕母的婦女、兒少、宗教團體的影響，它們都是偏綠、挺獨的民進黨長期支持者，對民進黨決策具有絕對影響力。例如，站在「反代孕」第一線抗爭的「台灣女人連線」，前理事長黃淑英曾任民進黨立委，現任理事長林綠紅為彭婉如文教基金會副執行長，皆立場鮮明。「反代孕行動小組」發言人陳愷寧，則是「青鳥行動」的積極參與者。對民進黨影響力更大的長老教會，也反對代理孕母。

相形之下，一向挺綠的同志團體雖支持代孕制度，但在選票和影響力上遠不如長老教會及社福團體，因此不受重視。亦即，在少子化議題上，民進黨並未選擇務實、開放的解決途徑，而是選擇了選票較多、更保守的一方。

反對代理孕母合法化的團體認為，代孕會使女性的身體商品化、工具化，且在人倫、管理上有難以克服的問題；但這些理由似是而非。代孕如果是自主的決定，何來商品化、工具化問題？至於所謂管理、人倫問題，更與這些團體主張的「進步價值」扞格。試問，女同志可透過人工生殖生育子女，男同志卻因代理孕母卡關無法生養子女，這難道也是公平正義？

由此看來，衛福部聲稱將提出「代理孕母脫鉤」的人工生殖法修法草案，只是賴政府擱置代孕合法化的藉口。口口聲聲要解決少子化問題，卻在代孕政策上反覆搖擺，可謂矛盾至極。如今，只能期待藍白主導的立法院撥亂反正，擺脫民進黨基本教義派的牽制，通過真正面對少子化問題的人工生殖法草案。(轉載自聯合報社論)

民進黨 代理孕母 同志

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