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台開放僑外生當房務員但申請掛零 學生：不想做基層勞力

台灣新聞組／台北15日電
旅宿業中階房務員開放僑外生，至今4個月無人申請。(本報資料照片)
旅宿業中階房務員開放僑外生，至今4個月無人申請。(本報資料照片)

旅宿業者喊缺工，至今仍不放棄要求開放引進移工，交通部長陳世凱日前也喊出光僑外生不夠用。不過，勞動部今年8月底開放旅宿業者申請僑外生從事中階房務員，至今根本無人申請。觀光署統計，旅宿業整體缺工約8000人，其中房務及清潔占5500人，先前爭取開放旅宿業聘用移工，盼至少補足3000名員額，但勞動部都未點頭。

勞動部8月底開放觀光旅館業、旅宿業者可依員工勞保人數的30%的計算名額，申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，但前提是須接受台灣大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，薪資門檻也須達台幣3萬元(約922美元)以上。

但8月底開放至今，沒有僑外生申請中階房務員。反觀，以評點制申請從事旅宿業管理職位的僑外生，從去年2月至今有710人。據悉，觀光署、產業公協會到目前為止，都還沒開訓練課程，導致非本科系僑外生連申請中階房務員的資格都拿不到，觀光署回應，預計明年畢業季前開課。

觀光署長周永暉表示，除僑外生，外籍生去年申請來台旅宿業實習約2000人，過去實習有6個月的期限限制，且須透過經濟部申請，明年起將改由觀光署審核，且放寬實習期限為外國大專院校學制的1/2，預期可補充部分人力。

學者：外籍生相中科技業

世新大學觀光系教授陳家瑜表示，越南學生來台工作選擇多，不見得只能做旅宿房務。龍華科大校長葛自祥說，各產業都缺人，不少外籍生是相中台灣科技產業而來，科技業實習若能開出台幣3萬9(約1200美元)以上的薪資，旅宿業恐不具誘因。

僑生：不會想做基層勞力

一名就讀企管系的越南僑生說，曾聽聞旅宿業工作辛苦，薪資也難負擔生活開銷。王姓馬來西亞僑生說，不少馬來西亞華人來台念的是不錯的公立學校，具華語、英語等能力，有能力爭取待遇更好的工作，就不會想做基層勞力。

除了開放中階房務，勞動部正研議修法開放僑外生以中階身分從事另外6類工作。但除客運駕駛薪資門檻過關，其餘5類所提出的薪資門檻仍偏低，如醫院護佐薪資僅開出2.9萬元，勞動部將與相關部會討論薪資待遇。

觀光 越南 華人

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