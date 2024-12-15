我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

闖阿里山林鐵拍照 婦遭小火車撞傷 警方將函送開罰

記者黃于凡、王思慧、游明煌／綜合15日電
阿里山林業鐵路14日有登山客闖入軌道區拍照，因閃避不及遭小火車撞傷，是林鐵全線復駛後首件撞人事故。（圖／民眾提供）
阿里山林業鐵路14日有登山客闖入軌道區拍照，因閃避不及遭小火車撞傷，是林鐵全線復駛後首件撞人事故。（圖／民眾提供）

阿里山林業鐵路常有遊客闖入拍照，形成隱藏風險，林鐵7月復駛至今勸離30團遊客，昨天有名55歲劉姓婦人在樟腦寮車站旁闖入軌道拍照，遭小火車撞傷，左腳骨折送醫，列車誤點1小時，警方將函送鐵道局裁罰1萬至5萬元台幣，這也是林鐵復駛後首件遊客闖入軌道受傷事故。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，劉婦是參加「夢想國際旅行社」活動，該旅行社先前曾帶團違法行走林鐵軌道，經勸導不聽，此次又放任團員於軌道區域四散拍照，置團員安危於不顧，已請林業保育署嘉義分屬禁止該旅行社申請進入眠月線必經地阿里山一葉蘭保留區權利一年，並函請觀光署查處行政責任。

阿里山小火車昨上午11點多行經第一觀景台，發現多人擅入軌道區，經列車鳴笛示警，其中劉婦置若罔聞，遭林鐵列車撞上，現場有人尖叫「壓到了」，司機員緊急煞車，劉婦左小腿骨折，有長約10公分傷口。

當時花蓮縣衛生局長朱家祥在小火車上，意外錄下撞擊瞬間，他用小火車上急救包裡的紗布幫劉婦止血，列車延誤1小時，影響62名遊客。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，阿里山小火車在山區時速約30公里，森林鐵路是火車專用通道，只有火車可以通行，遊客擅闖恐被撞致傷亡，影響行車安全，以往都以勸導方式請遊客離開，但效果不彰，未來若再發現遊客闖入，將直接開罰。

另外，台鐵平溪線旁的新北十分、平溪老街，每逢假日有不少放民眾在鐵道上放天燈，因火車進站時速度很慢，且有大聲鳴笛提醒，遊客多會往兩旁避開，危險性不高，目前主要以勸導為主，不聽才會開罰，近年來開罰件數極少。

網紅Tony去年從三貂嶺火車站行經鐵路橋維修便道，被依違反鐵路法裁罰1萬元。他曾拍影片指出，平溪線十分老街是最多人違反「鐵路法」的景點，應修法將十分老街設為「天燈區」，等火車離開才能進入。

阿里山 台鐵 觀光

上一則

被詐騙近百萬元 資深女星嘆「自己根本不配活著」

下一則

雙城論壇將登場 蔣萬安圓山晚宴上海團背後有濃厚意涵

延伸閱讀

歐洲最佳鐵路排行 義大利國鐵榜首 歐洲之星吊車尾

歐洲最佳鐵路排行 義大利國鐵榜首 歐洲之星吊車尾
大咖偶像「摔出舞台」當場骨折 經紀人超冷血：去表演

大咖偶像「摔出舞台」當場骨折 經紀人超冷血：去表演
中越締結「3＋3」戰略協議 將合建3跨境鐵路聯運

中越締結「3＋3」戰略協議 將合建3跨境鐵路聯運
推廣台灣觀光 阿里山茶藝文化華府登場

推廣台灣觀光 阿里山茶藝文化華府登場

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注