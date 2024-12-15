教改30年 學者批：有改革沒改進 教育應離開政治

教育改革總體檢論壇14日召開「台灣教改30年總體檢」新書發表會。(記者許維寧／攝影)

教育改革總體檢論壇14日召開「台灣教改30年總體檢」新書發表會，前國立政治大學教授周祝瑛表示，20年前與超過百位大學教授連署發表「教改萬言書」，希望終結十年教改亂象。如今20年又過去，希望透過新書和研討會為教改把脈，檢視為何有改革但沒有改進。

東吳大學名譽教授劉源俊談到，台灣本是融匯中西之長的地方，本來中西均學，但教改下卻把東方的精髓、文化拋棄，結果西方的專長也沒學好。建議教育應離開政治、承啟文化、匡正教改，讓教育家而非政客來辦理教育。

台灣大學師培教育中心教授王秀槐則以教師角度看教改，她指出，1994年配合教改師資培育法上路，老師是教改下第一個開槍的對象，如今對教師的改革仍是進行式，第一線教師變成「有責無力」，被剝奪策略與工具，因而無法盡到專業管教權，導致教學現場出現教師逃亡潮。

王秀槐談到，公立老師自願離職，在早年是前所未聞的現象，現在不少公立學校 教師卻做了三、五年就離職，在於教學現場環境惡化、工作和情緒壓力甚巨，且教師形象愈發低落，都讓老師感嘆「不如歸去」。呼籲教師有責無力問題應嚴肅面對，再者，於法律機制上專業管教權亦不得偏廢。