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台教育改革30年 北一女教師痛批「無法復原的災難」

記者許維寧／台北15日電
北一女教師區桂芝表示，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」(本報資料照片)
北一女教師區桂芝表示，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」(本報資料照片)

民間團體教育改革總體檢論壇昨舉行新書發表會，邀請多名學者分享台灣教改30年來的變化。北一女中教師區桂芝直言，30年教改是一場無法復原的災難，108課綱更讓災難持續惡化，學者則建議，改革若要穩步前進，應設置中央層級的監控機制。

108課綱是台灣首度將國教整合為國小、國中到高中的12年一貫課程，解決了過去國中小與高中課綱的銜接落差，以學生為學習主體的教育方式，以成就每一個孩子，適性揚才、終身學習為願景，並於民國108年（2019年）8月起正式上路。

區桂芝指出，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」號稱以學生為主體，卻使學生於主要科目失去系統化學習；多元學習成亂槍打鳥；選修則逐漸「廢物化」只因考試不考；自主學習變成無頭蒼蠅，圖利少數菁英，卻犧牲絕大多數學子。

區桂芝也談到，過去曾在108課綱公聽會上，聽到某高中校長分享如何陪伴女兒做學習歷程檔案，「但這種狀況發生在所有家庭嗎，發生在偏遠家庭嗎？」台下「沒有」聲音此起彼落。

區桂芝表示，108課綱將道德實踐弱化，質疑難道和現在教學現場的恐龍家長、凌辱老師、學生割喉案沒有關係嗎？108課綱為意識形態服務，罔顧德育和升學現實，結果就是教育糜爛。

台師大名譽教授吳武典因病未到現場，但由他人代為發表。他表示，30年來教改可謂雜亂無章甚至愈改愈糟，過程中民粹掛帥且缺乏深思熟慮，導致教改工程成為邊做邊改的豆腐渣工程，失去檢討與監控機制更是問題所在。

吳武典建議，教改若要穩健前進、有所導正，需盡快比照世界主要國家，成立常設、超然且專業的中央層級教育審議委員會，發揮諮詢、審議和評鑑的功能，由中央教審會扮演守門人。

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