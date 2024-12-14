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每客2700元卻「吃到焦苦味」 台中和牛餐廳賣過期肉 3人遭訴

記者曾健祐／台中14日電
台中燒肉名店「和牛EMPEROR」爆出販售過期和牛，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志。(圖／台中市政府提供)
台中燒肉名店「和牛EMPEROR」爆出販售過期和牛，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志。(圖／台中市政府提供)

台中「和牛EMPEROR」餐廳今年4月爆出拿過期神戶牛，以一客台幣2700元(約83美元)賣給消費者吃下肚，檢方依加重詐欺罪起訴日籍負責人坂本斗志與店長、料理長及天樂公司，並痛批其等狡辯卸責，還揚言對報導的媒體提告，態度惡劣，建請法院從重量刑。

和牛EMPEROR爆出食安問題後，台中市食安處重罰日籍業者台幣168萬元(約5.1萬美元)、勒令停業；該店已由台灣的新團隊接手重新開幕，新經營業者表示，接手後食材採「先進先出」原則，肉品逾期由報廢食材業者銷毀。

起訴指出，天樂公司社長坂本拓也2023年9月起經營「和牛EMPEROR」餐廳，標榜台中日式燒肉店的最高峰，由弟弟坂本斗志擔任餐廳負責人，雇用店長久保、總料理長山添。

檢方調查，坂本斗志、久保及山添明知餐廳去年10月20日採購的「神戶牛」，已於同年12月3日過期，今年1至3月卻將過期肉品料理成「神戶牛帝王莎朗」，以每客2700元賣給29名消費者。

檢方偵訊時，坂本斗志全不認罪，辯稱都不是事實，因神戶牛很貴沒再進貨，也跟客人告知缺貨，若能接受其他牛代替才會點餐，並稱「絕對沒有詐欺」。

山添、久保同樣不認罪，辯稱不清楚有效期限，有告知客人店內無神戶牛，經對方同意改以鹿兒島牛肉代替出餐，實際售出的非過期神戶牛。但餐廳員工證稱，去年12月至今年3月店內仍在賣神戶牛肉，送到客人餐桌上的肉也有擺神戶牛的肉牌，餐廳持續發推銷文章。

檢方傳29名消費者作證，有人稱店員推薦「神戶牛帝王莎朗」，他們很期待才點餐，也有人是看到IG慕名而來，但沒聽說神戶牛缺貨要用鹿兒島牛替代，若知道被混充、過期就不會點，還有人說吃了神戶牛覺得沒想像中好吃，和以前入口即化印象有落差。

還有消費者說，為了幫家人慶生而來，或女友就是要吃「神戶牛」才來吃，但服務人員沒有明確告知他們餐廳並無神戶牛，還有熟悉燒肉的同業說，他清楚牛肉價差，如果店員告知要改以鹿兒島牛出餐，自己一定不會同意，店家這樣的手法非常惡劣。

檢起訴痛批，該餐廳標榜「台中日式燒肉最高峰」、「肩負代表日本燒肉文化使命、頂級和牛」，卻拿過期肉讓消費者吃下肚，事後還在社群發聲否認，顯見犯後態度惡劣，建請法院從重量刑。

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