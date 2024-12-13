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台鐵票價將漲？交部表示「春節前凍漲」 改線年底報告

記者胡瑞玲／台北13日電
台鐵票價近30年未漲，交通部長陳世凱昨表示，盼社會對台鐵票價調漲務實討論。(記者林俊良／攝影)
台鐵票價近30年未漲，交通部長陳世凱昨表示，盼社會對台鐵票價調漲務實討論。(記者林俊良／攝影)

受到0403花蓮地震影響，台鐵北迴線地質變得脆弱，和仁至崇德段落石不斷，交通部提出改線計畫，以西移或高架化兩方案進行評估，報告年底出爐。不過交通部長陳世凱直言，考量地質及海岸線退縮問題，細節還需再研究；台鐵則說，技術沒有問題，主要卡在經費，還需交通部及行政院支持。

至於高鐵目前規畫延伸宜蘭和屏東外，未來是否可能有環島高鐵？陳世凱則說，軌道建設發展都是一段一段延伸，現在無法告訴大家是否要蓋環島高鐵，或許20年後工程技術及政府財政，不會太困難，像宜蘭和屏東延伸計畫都會預留「尾軌」可延伸。

蘇花路廊鐵路位置比公路低，易受土石流及落石影響，交通部提出北迴線改線兩方案。第一方案為高架化，在原路線或稍微東移處把鐵路路線架高；第二方案則是往西移，讓鐵路路線更靠近山壁，且需開挖長隧道。

陳世凱表示，目前針對蘇花段改線提出兩方案，但討論時有提到海岸線退縮問題，假設採高架，海岸線每年若退縮兩公尺，屆時高架橋落墩處恐就在海底，因此就算年底評估報告出爐，相關細節還需再研究。

台鐵表示，若採西移方案開挖長隧道，要考量地質及遷移車站站址等問題，且台泥水泥、幸福水泥都會受影響；若採高架化在東移處建高架橋，面對海岸線退縮，可效仿金門大橋，橋墩採防鹽害、防腐蝕、防氯的RC結構。

台鐵說，不管採取哪種方案都有其可行性，現今的技術都不會是問題，最主要的還是卡在建置經費，年底評估報告會公布兩方案優缺點，待決定實施哪一方案後，再來進行細部評估及經費估算。

另外，台鐵票價調漲研議多時，交通部日前表示，明年春節前凍漲，過年後再務實討論。

對此，陳世凱表示，同樣距離，台鐵的票價比公車、捷運都便宜，台鐵若要邁向下個百年，營收是很重要的一環，盼社會對於台鐵票價調漲務實討論。

台鐵董事會勞工代表、台鐵企工秘書吳長智說，下周將召開董事會，主要討論資產開發、從業人員薪資結構確認及相關津貼等內容，不會討論票價調漲，預估1月中旬若有召開臨時會才可能討論。

台鐵 金門大橋 勞工

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