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太陽能案場開發遇阻 中美晶電池廠員工強制特休1個月

台灣新聞組／台北13日電
因為太陽能產業近6年罕見有廠商因不敵訂單銳減、能見度降低，太陽能大廠中美晶採取部分產線停工，且要求員先預支特休方式度過景氣低迷。示意圖。(路透)
因為太陽能產業近6年罕見有廠商因不敵訂單銳減、能見度降低，太陽能大廠中美晶採取部分產線停工，且要求員先預支特休方式度過景氣低迷。示意圖。(路透)

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年1月7日起至2月4日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處理；若春節後訂單量仍不足支撐維持整月生產線，休假的人將以半薪計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

中美晶此舉是太陽能產業近6年罕見有廠商因不敵訂單銳減、能見度降低，採取部分產線停工，且要求員先預支特休方式度過景氣低迷，原因除了受到進口模組大量登台競爭，另一關鍵因素即太陽能案場開發，遭遇土地變更不少強大阻力，導致大型地面型太陽能光電案場進展延宕，太陽能裝置作業嚴重落後。

中美晶集團發言人李崇偉昨天表示，中美晶宜蘭廠電池產線與員工達成協議，明年元月先停工1個月，因為進口模組大量登台，導致台廠訂單急凍，儘管公司積極開展綠能專案和外銷市場，訂單仍冷清，為考量現今太陽能電池的稼動率實在太低，因此與生產電池產線的宜蘭廠員工協調，達成明年1月先停工1個月，有特休的員工先支用特休假，不足部分再以預支方式預扣，希望能共體時艱，度過難關。

李崇偉呼籲政府重視進口模組大舉湧進台灣對太陽能產業的衝擊。但他也說，由於太陽能營收占中美晶集團營收僅5%至6，且停工僅針對電池產線，其餘包括竹南廠的綠電項目均未受影響，估計影響有限，但基於業務關係，公司暫不公布因停工預支特休有多少位員工及實際影響的營收金額。

勞動部官員表示，強迫要求員工休特休、強迫加班換補休，或強迫休特休、預支特休，都是違反勞基法，勞動部一定會查處，屬實將重罰，可罰2萬至100萬元。

一位重量級太陽能上市公司負責人說，政府雖給予國產太陽能模組可享國家標準自願性標章（VPC）6%溢價優勢，卻同時開放業者可採用進口模組，案場開發計畫因土地變因案卡關，電廠開發商顧及投資報酬率，會優先考慮進口模組，但其中不乏大陸模組透過洗產地登台，業者同時背負未來維修不易的潛在風險，若政府有完整產業政策，國產業者不會淪為被進口模組打趴而被迫停產的地步。

經濟部回應，中國大陸製造模組禁止進口台灣，政府也會調查是否有洗產地的情形。截至11月底，尚無確切查到有洗產地的案件。

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